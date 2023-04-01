韩美同盟70年，从安保到经济成为“魅力伙伴”. April. 01, 2023 08:03. . 在韩美同盟70周年之际，《东亚日报》与国家报勋处一起以韩美两国国民为对象实施了创刊103周年舆论调查，两国国民都认识到驻韩美军和韩美联合军演的必要性。相反，对于半导体科学法等“美国优先主义”立法，韩美国民之间出现了不少认识差异。现在迫切需要减少两国关于对美贸易和投资等与韩国经济直接相关的经济安保悬案的认识差距。 此次调查结果表明，韩美国民对安保同盟的正当性和必要性达成了共识。66%的美国人认为驻韩美军有必要驻扎，而且71%的人同意联合军演的必要性。对于“如果对方国家发生战争，是否应该派遣军队”的提问，赞成美国派兵的比率高于反对比率。对任何国家来说，不是单方面的依赖或负担，而是共享安保利益的相互认识是团结同盟的核心基础。 对于韩国自主拥有核武器或北约式核共享问题，美国人的赞成舆论高于反对舆论多少有些意外。虽然美国政府对韩国核武装的任何形态都表现出反感，但美国人的认识却不同。虽然这反证了朝鲜对朝核威胁的恐惧感很大，但从中可以看出希望以“韩半岛问题”结束的底层认识。韩美之间对韩国防卫费分担水平的不同反应也可能成为同盟关系紧张的因素，因此需要注意。 这表明，韩美在经济领域的认识差距将成为今后两国同盟未来的重要课题。就美国推进《半导体法》和《通货膨胀削减法》问题，超过80%的韩国人同意“应该考虑同盟国的利益”，但美国人仅占一半左右。认为韩美同盟对本国经济产生的影响，认为“积极”的应答者占76.7%，美国人占41.4%。这表现出了相比同盟的价值和效用，美国人更重视经济利益。 韩美同盟始于从存亡危机中拯救韩国的美国的强大力量。军事力和经济力等国力的差异依然存在。但是，韩国现在也堂堂正正地具备了世界前10位左右的经济实力和军事力量。韩美两国虽然从力量差距明显的不对称同盟起步，但现在应该发展成为作为安保和经济伙伴，互相弥补不足的对等同盟。韩国发挥更大的作用，特别是韩国企业的活跃，可以引领更具魅力的同盟未来。

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