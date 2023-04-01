拜登：“应恢复特朗普时期放宽的银行管制措施”. April. 01, 2023 08:04. by 李采完记者 chaewani@donga.com. 美国中小型银行硅谷银行（SVB）破产后，世界各地的银行界危机正在加剧，美国总统拜登表示，将对资产超过1000亿美元（约130万亿韩元）的大型银行加强管制。财务部长珍妮特•耶伦也加入到限制虚拟货币、对冲基金等所谓的“影子金融”的行列中。 白宫上月30日（当地时间）通过报道资料表示，“应该恢复特朗普前政府时期放宽的管制措施”，并表示对于资产超过1000亿美元的银行，也应加强其应对危机状况时的流动性及资本比率，并接受当局的年度审查。 2008年世界金融危机后，美国大幅强化了对资产超过500亿美元的银行的监督标准。2018年，特朗普政府将这一标准大幅提高至2500亿美元。这意味着再次下调至1000亿美元，勒紧监管的缰绳。 耶伦部长也在同一天的演讲中表示支持总统的见解，并表示：“要查看一下（前政府时期的）规制缓解是不是太过分了。”因为，虽然加强管制会增加企业的费用负担，但适当的规制带来的费用与金融危机时支付的费用相比微不足道。特别是她还强调了限制货币市场基金（MMF）、对冲基金、虚拟货币等“影子金融”的必要性。

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