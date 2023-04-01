新赛季KBO联赛愚人节开幕……将以“真的”最强首发先声夺人. April. 01, 2023 08:04. by 任寶美 bom@donga.com. 2023 KBO联赛将于愚人节1日开幕。将10支球队球迷期待的最佳剧本整理成了“愚人节式头条”。球队的顺序是去年的成绩排名先后顺序。● 易买得为纪念SSG夺冠，所有商品打7折 新世界集团19家子公司为纪念SSG连续两年获得总冠军，将举行“SSG打折”活动。去年进行最多50%折扣活动的“易买得”决定今年干脆以7折的价格销售所有商品。● 韩国大赛MVP李政厚以1亿美元进军美国舞台 给Kiwoom队带来队史第一个冠军的李政厚将以总额1亿美元的条件前往美国职业棒球大联盟（MLB）舞台。继常规赛之后，获得韩国大赛MVP的李政厚刷新了MLB Posting（非公开竞标）韩日总计最高金额。● LG队“冠军酒开封，由朴龙泽负责” 时隔29年再次登上韩国大赛冠军宝座的LG队决定将“冠军酒开封”荣耀交给球队荣誉背号选手出身的解说员朴龙泽。该酒是LG队首任老板具本茂（1945~2018年）在1995年春季集训现场的日本冲绳说“作为下一个冠军的轻功酒喝吧”并连坛购买的泡盛酒（Awamori）。● 李强喆教练算不算国内教练？ 职业棒球KT队建队10年来第二次获得韩国大赛冠军。在2023年世界棒球经典赛（WBC）上丢脸的李强喆教练在韩国大赛中接连成功“出奇兵”，因此部分人表示“（李教练）算不算国内教练？”。● 冠军球场上车辆排队的理由是什么？ 冠军球场前的西林路因前来洗车的车太多而造成混乱。金道英在赛季开幕前承诺，如果在韩国大赛中夺冠，将直接给起亚汽车洗车，但拥有其他公司车辆的粉丝们也纷纷表示“至少要签名”。● 朴世爀获得2023捕手部门金手套奖 在去年的自由签约选手（FA）市场上，斗山队和NC队实际上交换了主力接球手，而胜者是NC队。朴世爀在投打方面表现出色，战胜了梁义智，出道后首次获得了金手套奖。● 三星外国人三剑客明年也将一起参赛 自狮子公园球场开业（2016年）以来首次登上韩国大赛冠军宝座的三星队决定明年继续与布坎南、苏亚雷斯、佩雷拉合作。布坎南和苏亚雷兹合作取得40胜，佩雷拉击出40个本垒打，三星队恢复了名家的自尊心。● 韩东熙超越李大浩 韩东熙在朴兴植教练的指导下，在本赛季击出了45个本垒打，超过了李大浩在2010年创下的单赛季乐天击球手最多本垒打（44个）纪录。● 从名球员到名教练 李承烨主教练遵守了“赛季后我会笑的”的承诺。随着斗山队夺得韩国大赛冠军，李教练成为继三星队时期的恩师柳仲逸教练和前任金泰亨教练之后，在出道赛季就获得冠军的第三位主帅。● 韩华队时隔5年再次出现在秋季棒球舞台 到去年为止连续3年排名垫底的韩华队终于踏上了秋季棒球赛的舞台。在“英健二人组”文东珠取得15胜、金书贤30次保局成功的情况下，FA转会生蔡恩成取得了个人最多打点125分。

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