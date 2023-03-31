因官治金融、望天田经营虚度20年的“金融中心”之梦. March. 31, 2023 08:04. . 随着对中国共产党的加强管制感到负担的全球金融公司纷纷离开香港，为占据下届“亚洲金融中心”地位而展开的竞争将变得越来越激烈。新加坡和中国上海、日本东京等正在展开竞争。韩国的历届政府也曾标榜金融中心战略。但只是停留在口号上，全球金融竞争力原地踏步。 在评价世界130个城市金融竞争力的国际金融中心指数（GFCI）中，新加坡最近继纽约、伦敦之后位居第三。首尔从去年9月的第11位上升了一个名次，排在第10位。虽然比东京（第21位）高，但与香港（第4位）、上海（第7位）相比，竞争力仍有所下降。 2003年卢武铉政府出台了将世界级金融公司亚洲总部引入首尔的“东北亚金融中心战略”。最近，首尔市也推出了将首尔打造成“世界第五大金融城市”的计划。但实际上并没有吸引海外金融公司。反而世界级信托公司北方信托、澳大利亚麦格理银行等离开了韩国。相反，新加坡以避税天堂水平的税制优惠吸引运营全球基金的法人，强化超高额资产家财产管理服务，吸收逃离香港的资本。 韩国之所以在金融中心竞争中落后，是因为20年后仍未得到改善的过度规制、没有竞争力的税制等制度问题。金融当局的一句警告，银行就要接连不断地降低贷款利率的落后的官治（政府干预）、向首席执行官（CEO）追究金融事故刑事责任的金融环境与国际金融中心所要求的国际标准相去甚远。虽然历届政府都公开表示要加快韩国金融产业进军海外和全球化的步伐，但在政府限制的温室中，将利润的90%通过利息生意赚取的银行的“望天田式经营”依然没有发生大的变化。 但是还是有机会的。如果把力量集中在结合高水平信息技术（IT）和金融的金融科技（Fin Tech）产业等，韩国也可以成为与传统金融中心不同的未来型金融中心。虽然是非英语圈，但扩散到世界的“K文化”热潮等魅力资产也有助于吸引外国金融人士。为此，侵害金融产业自律性的无理规制、不利制度的改革是必须的。“制造业强国”韩国的地位正在动摇的现在，正是重新启动金融中心梦想的时候。

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