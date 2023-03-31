对于“韩美北约式核共享”，美国人43%赞成-28%反对. March. 31, 2023 08:07. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 据调查，对于韩国和美国“北约（NATO）式核共享”方案，42.6%的美国人表示赞成。这比反对（28%）比率高出10个百分点以上。北约式核共享是指美国在北约盟国部署战术核武器后，在发生紧急情况时动用轰炸机等共同进行核攻击的概念。 《东亚日报》和国家报勋处为迎接韩美同盟70周年，委托韩国盖洛普（Gallup）于17日至22日以韩国人（1037人）和美国人（1000人）成年男女为对象进行了韩美间相互认识调查，结果显示，美国人中赞成韩国自行拥有核武器（64%）的比率比反对意见（41.4%）高出22.6个百分点。对于在韩国部署战术核武器，赞成（36.5%）和反对（37%）的回答比率差不多。 韩国人对相关问题的赞成比率比美国人高很多。赞成韩国拥有核武器（64%）、共享北约式核武器（57.5%）、部署战术核武器（56.7%）的比率都是反对者的两倍以上。 在4月末举行韩美首脑会谈之前，虽然对拥有核武器等问题的赞成比率低于韩国国内，但美国国内的赞成舆论高于反对舆论也是事实。但尹锡悦总统1月提出“北核危机恶化时自主拥核论”后，美国乔•拜登政府多次强调韩国不可能拥核等立场。韩美首脑计划在此次会谈中共同发表对韩国的延伸威慑（核保护伞）提供强化方案。韩国政府消息灵通人士预测：“美国国内赞成韩国拥有核武器的舆论，在首脑会谈中韩国要求加强的延伸威慑方案时，将起到有利作用。” 在此次调查中，“美国人对韩国的好感度”和“韩国人对美国的好感度”分别为75.8%和84.4%。 国家报勋处处长朴敏植表示：“这是一次可以确认两国国民充分理解韩美同盟的价值的重要机会”，“将超越强大的安保同盟，将同盟关系扩大到经济、社会、文化等其他领域，为扩大两国6•25战争参战一代和未来一代之间的交流，将加强多种报勋外交。”

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