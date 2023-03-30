下月尹总统访美时，由全经联主持企业家活动. March. 30, 2023 08:08. by 郭道英 now@donga.com. 全国经济人联合会（以下全经联）确定将在预定于下月末的尹锡悦总统国事访美期间主管企业家日程，并着手进行事前准备。继总统访日之后，全经联又主持了访美活动，因此经济界对相关背景的关注度也越来越高。 据财界29日透露，当初认为总统访美期间的企业家活动与往年一样，由大韩商工会议所准备的可能性较大。大韩商会也进入了事前准备阶段。但据悉，政府决定改变方向，由全经联主管。 其背景有人认为是全经联代理会长金秉准起到了作用。金代理会长表示：“对美-对日合作本来就是全经联的固有作用。即使是为了今后全经联的正常化过程，也应该主管此次对美日程”，强烈要求政府和总统室。此前，在全经联内部，金代理会长在选任过程中也曾强烈提出“只有开展对美对日合作，四大集团才会回归”的意见。 过去，全经联作为国内代表性财界团体，一直主管访问美国、日本等主要国家的活动。全经联运营着驻韩美国商工会议所和韩美财界会议，还与日本经团联召开了韩日财界会议，起到了应对作用。 但是2018年国政垄断事件以后，在政府主要活动中持续出现了所谓的“全经联Passing”。从文在寅政府开始到去年5月美国总统拜登访韩为止，企业人两国的交流活动由大韩商会负责。当时拜登总统访韩前夕，经济团体之间的竞争非常激烈，但最终由大韩商会支援。 预计全经联将协调尹总统访美日程中的当地商务圆桌会议和产业现场访问日程等。据悉，全经联将分别准备主要企业人士出席的活动和中小、中坚企业参加的活动等。 财界还把全经联与四大集团回归的可能性联系起来进行解读。但是，很多人认为，到目前为止，四大集团的回归还是很困难的。一位财界相关人士表示：“访日活动时，主要集团的总裁们也认为这不是全经联的活动，而是总统的活动。即使全经联的政府桥梁作用增大，但要想让四大集团回归，与政治负担相比，其名分还比较薄弱。”

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