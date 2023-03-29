考虑更换国家安保室室长金圣翰. March. 29, 2023 08:06. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 距离尹锡悦总统下个月对美国进行国事访问还剩不到一个月的时间，总统室外交安保部门出现了人事改编的氛围。继礼宾秘书官、外交秘书官的交替之后，又出现了正在讨论更换国家安保室室长金圣翰的说法，因此有人观测说，这有可能成为总统室人事改编的信号弹。 如果金室长被替换，国家安保室第一次长金泰孝将成为继任者。如果更换国家安保室长，以下秘书官级人士变动也将不可避免，因此很有可能进行大规模更换。但是，即使金室长被替换，对于具体更换时间点是在下个月末尹总统访美前还是之后也有着不同的意见分歧。一位相关人士表示：“在国事访美这一最重要的外交活动即将到来之际，更换总管访美准备等外交安保悬案的安保室长是不合常理的。” 政治人士出身的外交部长官朴振有可能参加明年议会选举，因此有人预测，下月韩美首脑会谈后，外交安保部门的全面改编将自然而然地实现。如果朴部长辞职，驻美大使赵太庸有可能被提名为外交部长官等，外交安保部门的高层人员有可能发生连锁移动。 在确保新国政动力的过程中，总统室改编和内阁改组有可能相吻合。总统室内部已经出现了交替时期临近的声音。也有人预测，这将在尹总统就任1周年的5月初前后进行。 距离明年议会选举还有1年，这也是一大变数。也就是说，不仅是考虑参加议会选举的秘书官级以上人士，部分行政官也很有可能以5月份为起点离开总统室。如果更换秘书官级官员，部门派遣的行政官也有可能大举回到原部队，因此人事调整幅度将大幅扩大。总统室相关人士表示：“即将迎来就任一周年的尹总统有可能以外交安保部门为开端，依次进行改编。”

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