“美国提案国宾晚宴”5次未答复差点流产. March. 29, 2023 08:05. by 張寬錫, 申나리 jks@donga.com,journari@donga.com. 据了解，在尹锡悦总统下个月国事访美准备过程中，美国乔•拜登政府提出了国事邀请特别文化项目，但由于总统室外交安保部门的应对被推迟，一度面临流产危机。据悉，尹总统不是通过总统室，而是通过其他途径了解情况，并着手收拾残局。据悉，总统室之所以提出要更换国家安保室室长金圣翰，与包括该问题在内的外交安保部门的失误累积不无关系。 执政党高层相关人士表示：“据我所知，韩国驻美大使馆等部门曾5次以上向总统室转达了包含美方要求的电报”，“但是总统室并没有做出确切的答复，所以陷入了流产危机。”他接着说，“尹总统通过其他外交渠道掌握了这一事实。”尹总统访美期间，美国方面提议了与拜登总统夫妇一起进行的文化活动，但是没能及时进行相关报告，对此尹总统感到非常失望。 对于总统室内部出现讨论更换金室长的说法，总统室相关人士28日接受记者采访时表示“与事实不符”，出面澄清。但是对于与访美日程问题的关联性，他只表示“不公开外交和香肠制作过程”。金室长原计划在当天上午的驻外公馆长会议“可持续和平”讨论部分进行演讲，但取消了演讲，参加了尹总统主持的国务会议。 尹总统访美后，随着传出参加明年议会选举传闻的外交部长官朴振、统一部长官权宁世等政治人士出身的长官们的交替，有人提出了改编外交安保阵容的可能性。在重新确保国政动力的过程中，总统室改编和内阁改组有可能相吻合。总统室一位高层人士表示：“即将迎来就任一周年的尹总统很有可能从外交安保部门开始依次进行改编。”

한국어