硅谷银行、瑞信银行、德意志银行……“银行流行病”的阴影. March. 28, 2023 08:03. . 始于美国的银行危机的恐怖经过瑞士，席卷了德国最大的投资银行德意志银行。德国总理也出面澄清说“没有问题”，但余震仍在继续。连没有特别不良征兆的大型银行也成为目标，这表明投资者们的恐惧达到了极点。甚至出现了“银行流行病”的新造词，意思是恐惧像传染病一样蔓延。 24日，德意志银行股价盘中暴跌14%以上，相比银行本身存在问题，不安心理起到了很大的作用。德意志银行去年的净收益达到了50亿欧元（约7万亿韩元），也得到了流动性丰富的评价。但是随着瑞士信贷银行被瑞银集团全面收购，新型资本证券“可可债”（Coco Bond）成为废纸，“可可债”比重较高的德意志银行受到了不信任。对冲基金利用市场不安心理，集中押注银行股下跌也产生了影响。 此次全球银行危机在很多方面与过去不同。美国硅谷银行主要投资的资产是安全资产的代名词美国国债。德意志银行虽然财务健全性稳固，但未能摆脱危机。也就是说，在此次危机中，没有绝对的安全地带。从“数字银行挤兑”中可以看出，恐怖的扩散速度也很快。拥有40年历史的硅谷银行崩溃需要两天时间，拥有167年传统的瑞信银行没落仅需一周时间。 因此，不能因为国内金融公司传染“银行流行病”的可能性低而掉以轻心。韩国金融系统本来就布满了雷区。以去年9月末为基准，第二金融圈的房地产项目融资风险暴露额规模为115.5万亿韩元，是历史最高水平。证券公司的房地产项目融资贷款滞纳率从2021年末的3.7%上升到去年9月末的8.2%。家庭负债也是潜在的危险因素。即使处理所有拥有资产也很难偿还债务的高危险家庭在1年内翻了一番，超过了61.5万户。 最近的危机在恐怖的扩散、不可预测性、快速传播速度等诸多方面与传染病非常相似。不知何时何地以何种方式潜在危机将成为现实。为了加强金融圈的健全性，不让市场被过度的不安所左右，有必要对危机征兆进行彻底的监督。当务之急是先发制人地构建紧密的金融防疫网。

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