相比养育我孩子的世界，我更想要一个我能养大孩子的世界. March. 27, 2023 07:40. . 从每年直线下降的出生率来看，很容易认为现在的年轻一代不愿意生育。但是，《东亚日报》对包括40名政府青年咨询团在内的60名20多岁至30多岁的年轻人进行了深入采访，结果显示，他们想要生育的子女数平均为1.22名。韩国开发研究院向2000名24岁至49岁的未婚男女询问理想子女数时，也出现了平均1.96名的回答。相当多的年轻人想生育却不能生育，这表明如果政府提供条件，0.78名的生育率还有很大的提高余地。 他们认为左右生育率的核心政策是工作和家庭两顾全的支援。不是“只要生下来国家就会抚养”式的保育支援，而是要求在工作的同时创造“可以自己抚养我的孩子”的环境。但是，对代表性的工作、家庭两顾全支援政策——产假和育儿休假制度的满意度较低。因为并不是可以安心使用的氛围。每100名新生儿中，育儿休职的使用者只有29名。据悉，育儿期缩短工作时间的制度也因看人的脸色而无法使用。按照此次调查中提出的方案，引进适合养育孩子的公司认证制度，对得到认证的公司给予减免法人税等优惠的方案也值得讨论。 也有人指出，这是脱离现实的政策。最具代表性的就是支援多子女家庭。去年出生的婴儿中有63%是第一胎，生两个孩子的家庭非常少。但是多子女家庭的优惠大多针对3个子女以上家庭，因此实际享受优惠的家庭极少。新婚夫妇住宅资金低利率贷款标准设定为每年5000万至7000万韩元以下，这与大部分双职工夫妇的现实有很大差距。考虑到高房价是低生育率的主要因素，有必要降低居住支援门槛。 去年新生儿数为24.9万名。如果20多岁的女性按照现在的出生率生育，那么一年的新生儿数将减少到15万~16万名，10年后将达到10万名，将面临灾难。虽然要对符合2名生育率时代的社会系统进行结构调整，但想要生孩子并在自己怀里养育的青年们，应该最大限度地给予帮助。希望政府本周发表的低生育高龄化对策中能包含体感度高的政策。

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