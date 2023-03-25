MZ工会：“不会接受政府的补助金”. March. 25, 2023 07:57. by 韩载熙记者 hee@donga.com. 被称为“MZ世代（千禧世代+Z世代）工会”的新进工人协议会决定不接受政府的补助金。新进协议会24日表示，经过内部表决，,决定不申请根据雇佣劳动部上个月发表的《劳动团体支援事业改编案》的补助金事业。新进协议会表示：“我认为首先要培养协议会的自主性，所以没有申请”，“希望今年政府的支援金能支援给处于劳动权死角的劳动弱者。“ 雇佣部本月初向新进协议会发送了“工会支援事业相关指南”，并要求其在27日之前回信。这是上个月确定了让新生劳动者团体也能得到政府补助金内容的劳动团体支援事业改编方案的后续措施。 此前，工会支援补助金大部分由“两大劳总”及其下属机构获得，但根据改编案，44亿韩元事业预算中的一半（22亿韩元）将支付给新参与的团体。有评价称，支付对象也从工会扩大到“由劳动者组成的协议会”，实际上是支援新进协议会的制度改编。

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