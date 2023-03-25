C罗第197次代表葡萄牙出场，成男足国家队历史出场次数最多的球员……凯恩以54球成为“英格兰队史头号射手”. March. 25, 2023 07:57. by 金培中 wanted@donga.com. 自2022卡塔尔世界杯以后，国际足联（FIFA）认可的官方A级比赛（国家对抗赛）于24日首次举行，各种记录层出不穷。 “进球机器”克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（38岁•葡萄牙）刷新了个人A级比赛最多参赛纪录。当天，C罗在葡萄牙里斯本举行的与列支敦士登队的2024欧洲足球锦标赛（2024欧洲杯）小组赛J组预选赛第1场比赛中，创下了第197次参加A级比赛的记录。C罗在卡塔尔世界杯8强赛之前共参加了196场A级比赛，与巴德尔•阿尔穆塔瓦（38岁•科威特）并列第一。C罗当天攻入2球，将自己保持的A级比赛最多进球记录也增加到了120球。最终葡萄牙队以4比0大获全胜。 孙兴慜（31岁）的热刺队友哈里•凯恩（30岁）也书写了英格兰的新历史。凯恩在意大利那不勒斯举行的2024欧洲杯小组赛C组第1场比赛中，在球队1比0领先意大利的上半场第40分钟，成功射进了点球。在A级比赛中攻入个人第54粒进球的凯恩超越韦恩•鲁尼（38岁），成为英格兰代表队历史上进球最多的球员。英格兰队当天以2比1击败意大利队，自1961年以来时隔62年再次在意大利客场比赛中获胜。在这62年里，英格兰在意大利的战绩为2平6负。 里奥内尔•梅西（36岁•阿根廷）将俱乐部和国家队的记录加起来，打进了个人职业生涯第800粒进球。在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的巴拿马友谊赛中，梅西在1比0领先的下半场第44分钟直接任意球破门得分。梅西在俱乐部共攻入701球，在A级比赛中攻入99球。阿根廷队最终以2比0战胜了巴拿马队。

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