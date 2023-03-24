宪法法院驳回执政党《完剥检调法》异议，不能让调查出现漏洞. March. 24, 2023 07:57. . 《完全剥夺检察厅调查权》法得以原样实施。宪法法院昨天驳回了国民力量党议员们就检察机关的直接调查范围从6大犯罪缩小到腐败、经济犯罪等2大犯罪为主要内容的《检察厅法》和《刑事诉讼法》的立法过程争议提出的权限争议审判。宪法法院认为，虽然原属于共同民主党的闵亨培（音）议员伪装退党等侵害了国会议员的审议、表决权，但国会议长的表决权和宣布权并没有受到侵害。 宪法法院在国会的权限争议审判中认为审议、表决权受到侵害的案例，虽然在2009年媒体法通过过程等有过几次，但从未有过通过的法律本身无效的事例。此次甚至认可使《国会先进化法》宗旨黯然失色的伪装退党，虽然有不合理之处，但大体上看，其宗旨是立足于三权分立、尊重国会的自律性。宪法法院还对法务部和检察机关以“侵害了检察机关的调查、上诉权”为由，对通过的法律内容提出质疑的权限争议审判表示，“宪法中没有关于检察机关调查、上诉权的根据”，驳回了诉讼。 前总统文在寅提名的宪法法院院长刘南锡（音，下同）和法官文亨培、李美善以及由大法院院长金明洙提名的法官李锡泰、李恩爱，民主党提名的金基荣等6人被认为是进步倾向，外部早已预计宪法法院会予以驳回。此次李恩爱法官脱离，加入了具有中立、保守倾向的李善爱、李钟硕、李英镇法官一方。虽然四名法官认为审议、表决权和通过、宣布权都受到了侵害，但以4：5的比率未能胜出。 宪法法院的决定并不意味着《完剥检调法》没有问题。该法在由共同民主党主导的草率立法过程中，存在告发人提出异议被限制等诸多问题。要遵守限制检察机关过度调查权的宗旨，但同时要完善内容，以免导致整体调查权的削弱。宪法法院承认伪装退党等、在立法程序上存在错误。尽管如此，闵议员仍然诡辩称，“伪装退党反而是为了守护国会法”。共同民主党应该接受宪法法院裁决的整体宗旨，为必要的重新修改法律提供协助。

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