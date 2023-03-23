美国推进全额保证存款. March. 23, 2023 07:49. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国财政部长耶伦（照片）表示，如果中小型银行面临取款危机，将采取追加的存款保护措施。分析认为，这暗示了仅限于中小型银行全额存款担保的可能性。随着美国银行危机有可能对因高利率而变得脆弱的商业用房地产造成打击，美国政府和华尔街正在全力恢复银行信任。 耶伦当地时间21日在美国华盛顿美国银行联合会发表演讲时，提到了金融当局全额保证关闭的硅谷银行和签名银行存款的事例，并表示：“如果中小型银行面临传染危险的提取存款事态，那么（向两家银行下达的）类似措施将得到保障。”美国政府认为，如果中小型银行像面临关闭危机的第一共和国银行一样，随着银行挤兑（大规模取款）而进一步破产，将很难平息银行危机的扩散，因此，美国政府暗示将向问题银行提供全额存款担保。 此前，彭博社20日援引美国政府相关人士的话报道说，美国财政部正在研究在没有得到议会批准的情况下，对存款保护限度超过25万美元（约3.3亿韩元）的存款进行担保的方法。 美国政府正在警惕难以控制的挤兑“火种”蔓延到实体经济。美国国内4800多家中小型银行拥有2.3万亿美元（约3009万亿韩元）规模的商用房地产贷款。如果这些银行摇摇欲坠，有可能因高利率而遭受直接打击的房地产市场崩溃。全球投资银行高盛21日表示：“银行部门处理商业用房地产贷款的一半左右，最近的混乱加剧了人们对房地产市场的担忧。”

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