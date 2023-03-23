经总：“‘每周69小时’的说法歪曲事实……只在需要的时候使用”. March. 23, 2023 07:48. by 李建赫 gun@donga.com. 韩国企业主方面就政府的工作时间制度改革方案正式反驳说：“（劳动界）正在歪曲事实。” 韩国经营者总协会22日为了应对围绕工作时间改革的争议，发放了名为“有关政府立法预告案的真相确认”的参考资料。这是自尹锡悦总统14日下达“重新讨论推进法案”的指示后，一直克制表明立场的主要经济团体中，首次正式采取应对措施。 经营者总协会首先表示，“每周69小时”一词本身就不合适。经营者总协会指出：“每周69小时是在将延长劳动管理单位改为月单位的情况下，只指出每周工作6天的特定一周的计算。”也就是说，在大部分企业采用每周5天制的情况下，只是如果有必要时可以使用而已，并不是每周能延长工作至69小时。 韩国经营者总协会反驳称，劳动界的“增加过劳死”的主张也没有根据。经营者总协会主张：“反而缩短为每周52小时制后，脑心血管疾病的死亡灾害增加了，而且不能认为他们都是因长时间工作而导致的过劳死。” 有人指出，通过改革劳动时间，将加班时间积累为休假的劳动时间储蓄账户制与现实背道而驰，这是很难使用长期休假的韩国企业文化的问题。经营者总协会表示，“这不是制度的问题，而是职场内文化、代替人力不足、希望用工资代替休假得到补偿的意识是主要原因”，强调改革劳动时间和使用休假是两码事。 企业主方面担心，劳动时间改革争议呈现出扩大趋势，尹锡悦也发表“每周60小时以上不合理”的言论，事实上提出了指导方针等，政府立法案可能会缩小或废除。经营者总协会将于23日主办围绕劳动时间改革方案的讨论会，致力于立法。据悉，全国经济人联合会等其他团体也将发表相关立场。

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