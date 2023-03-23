在野党否决李在明逮捕动议案，针对执政党议员可“自主投票”. March. 23, 2023 07:49. by 朴訓祥, 趙東住 tigermask@donga.com,djc@donga.com. 共同民主党在表决逮捕党代表（党首）李在明动议案时曾表示“将否决汇总为全体意见”，但在国民力量党河英济（音）议员的逮捕动议案付诸表决之前，并没有表明赞成还是否决的立场，只表明了自主投票的方针。 据国会22日透露，法务部当天向国会提交了对因涉嫌收受非法政治资金等而被申请拘捕令的河英济的逮捕动议申请书。河英济的逮捕案将于23日向全体会议报告，在30日的全体会议上表决。 共同民主党院内首席副代表陈成俊（音）22日在SBS广播的节目中表示：“议员将根据自己的信念进行投票。没有理由另行制定党论。”四选议员禹相虎表示：“公推献金事件是代表性的政治腐败事件。如果是事实，就应该严惩。”但共同民主党的一名初选议员预测：“如果河议员的逮捕动议案获得通过，将会出现‘只给李代表套上防弹膜吗?’的‘只许州官放火，不许百姓点灯（我做就是浪漫，别人做就是流氓）’的批评。一旦获得通过，对共同民主党是个坏消息。” 据悉，曾要求李在明“放弃不逮捕特权”的国民力量党，有可能在25日的议员全体大会上提出通过表决党论的提案。国民力量党的一名议员表示：“共同民主党可能会否决河议员的逮捕动议案，试图对‘李在明防弹’进行批判，因此有人提议将表决定为党论。”部分执政党议员决定公开宣誓“放弃不逮捕特权”。河英济前一天向国民力量党议员们发送了“请给予温情”的短信，呼吁否决。检察机关在去年地方选举过程中，以帮助道议员选举预备候选人公推为代价收受钱财的嫌疑，对河英济申请了拘捕令。

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