美国：“朝鲜为阻止海外劳工逃跑，切断跟腱后遣送回国”. March. 22, 2023 07:57. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国国务院当地时间20日在《2022年各国人权报告》中表示，朝鲜为了防止在中国、俄罗斯等地工作的本国劳动者逃跑，折断腿部或切断跟腱遣送回本国，正在广泛践踏人权。另外，报告还介绍了朝鲜人因观看韩国电视剧《鱿鱼游戏》而受到重刑的事例，并指出：“朝鲜将韩国文化规定为反体制，正在严格进行处罚。” ● “朝鲜要求海外劳务人员提供忠诚资金” 美国国务院在当天发表的人权报告中称朝鲜是“金氏一家领导的权威主义国家”，并指出，“对于政权非法杀人、拷问、超国家压迫和非法侵犯私生活等重大人权问题，有值得信赖的报告”。国务院每年都会发行评价世界各国人权状况的报告。今年的内容包括有朝鲜在内的198个国家。 报告援引专门报道朝鲜消息的媒体的报道称：“据曾在俄罗斯工作过的‘脱北者’透露，所有劳工都知道‘遣返程序’意味着将试图逃跑者的腿折断，让他坐上轮椅送往朝鲜。”“朝鲜高层消息人士还确认，试图‘脱北’的朝鲜劳工秋庆哲被派遣到俄罗斯的保卫省（工作人员）逮捕后、在跟腱受损的情况下被遣送回朝鲜，这一消息属实。” 报告指出：“朝鲜海外劳工大多数都在俄罗斯和中国，部分地区使用伪造身份证雇佣他们。”报告称，虽然这些工人每天最长工作20小时，但工资却低于中国劳动者的一半，每月领取27万-90万韩元，其中70%-90%要返还给朝鲜政府。报告还称，虽然朝鲜因新冠疫情关闭边境，贸易受到禁止，但在太阳节（金日成生日）来临之际，朝鲜仍然要求贸易商提供“忠诚资金”，并强迫被派遣到老挝的朝鲜医疗人员交纳“忠诚资金”。 报告还介绍了朝鲜加强了对“韩国风（韩流）”的处罚力度。报告援引“自由亚洲电台”的报道说：“将《鱿鱼游戏》走私到朝鲜销售的男性被判处枪决，购买该游戏的高中生被判终身监禁，观看节目的其他6名学生被判处5年重劳动刑，该学校的校长和班主任被解职。” ● “韩国以损害名誉为由限制自由表达” 美国国务院在韩国人权报告“暴力和折磨”部分介绍了尹锡悦总统去年9月出席纽约联合国大会时的“俚语争议”。报告称，“MBC电视台公开了尹总统批评外国国会的视频，尹总统立即表示，‘损害与主要外国合作伙伴的关系，使国家安全陷入危险’”，并介绍了韩国政府禁止MBC记者搭乘总统专机的措施等。 此外，报告还表示，“韩国政府为了限制公开讨论，审查个人和媒体的表达，动用了侵犯名誉法”，并列举了报道尹锡悦夫人金建熙所谓‘茱莉（曾以‘茱莉’的艺名在娱乐场所工作）疑惑’的Youtube频道遭到扣押搜查和前保健福利部部长柳时敏因涉嫌损害法务部长韩东勋名誉而被处以罚款等。 继去年之后，“大庄洞丑闻”今年也被列入“腐败及政府缺乏透明性”项目。报告称，“媒体上有很多关于各级政府腐败的报道”，并提到，检方去年11月以涉嫌从城南城市开发公社前企划本部长柳东奎处收受共同民主党大选候选人、现该党代表（党首）李在明用作选举资金的6亿韩元为由，起诉了前民主研究院副院长金勇（音）。

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