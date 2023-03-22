韩国首枚民间运载火箭“韩光-TLV”发射成功. March. 22, 2023 07:57. by 田南赫记者 forward@donga.com. 为了将“韩国首枚民间宇宙发射体（太空运载火箭）”发射到宇宙，迈出了坚实的第一步。国内宇宙发射体初创企业“Innospace”成功完成了独自开发的试验发射体“韩光-TLV”的发射，预计明年以安全抵达宇宙轨道为目标的实际发射体开发也将提速。 21日，Innospace方面表示，19日下午2时52分（当地时间），在巴西空军下属的阿尔坎塔拉航天中心进行的“韩光-TLV”发射圆满结束。该公司以明年发射为目标，正在开发搭载小型搭载体的商用二级运载火箭“韩光-NANO”。此次发射是为了试验相当于该发射体第一段的15吨级推力发射体性能而进行的。 当天，Innospace通过在线记者招待会解释说，试验发射体在点火后稳定燃烧106秒，在正常飞行4分33秒后，在巴西海上正常降落。虽然比当初目标的发动机燃烧时间118秒少12秒，但数据分析结果显示，发动机运转正常，维持了推力稳定性。 Innospace表金秀钟表示：“由于巴西的高温，氧化剂的蒸发量增加，整体启动时间比预想的要少”，“此次试射成功，完成了用于韩光-NANO发射体的第一段发动机的开发”，表明了试射成功的意义。 该公司正在开发的宇宙发射体“韩光-NANO”的目标是在地球上空500公里处搭载50公斤左右的运载体。这与在地球低轨道600~700公里上可以装载1.5吨级搭载体的“Nuri号”和可以运输22吨以上搭载体的Space X的“猎鹰9号”发射体的规模不同。 Innospace计划攻占不到500公斤的小型卫星市场。可以装载150公斤的“韩光-Micro”、可以装载500公斤级的“韩光-Mini”等组成了发射体阵容。金代表表示：“目前主要目标搭载体是10公斤左右的立方体卫星”，“此次试射成功后，协商过程将进展为实质性的合同过程。” 虽然试验发射体的成功验证了第一段发动机的能力，但到明年实际发射体的发射为止，还需要克服很多困难。Nuri号在2018年验证75吨级发动机性能的试验发射体成功后，到实际发射体发射成功为止还耗费了4年左右的时间。相当于发射体第二段的推力3吨级上端发动机和整流罩及段分离技术的开发也尚未完成。 全北大学航空航天工学系教授申义燮表示：“实际上，只有将小型卫星等搭载体载入宇宙轨道，才能判断出发射体已经成功商用化。现在（判断最终成功与否）为时尚早。” 通常，地球上空100公里被认为是宇宙的边界，但当天公司没有公开试验发射体的投入高度。金代表解释说：“此次发射的目标不是进入轨道，而是高空飞行试验。” 另外，科学技术信息通信部长官李钟浩（音）通过发送给金代表的祝贺信息表示：“祝贺民间企业首次试验发射体的成功，将加快支援民间发射服务的商用化。”

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