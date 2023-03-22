以国家队主教练身份见面的热刺队前辈，孙兴慜：“尽快适应主教练的风格”. March. 22, 2023 07:57. by 坡州=金正勋记者 hun@donga.com. “我认为卡塔尔世界杯肯定是有效果的。” 孙兴慜（托特纳姆热刺队）在与韩国国家足球队新任主教练尤尔根•克林斯曼进行首次合作之前，这样说道。孙兴慜21日在京畿坡州国家足球队训练中心（NFC）举行的国家队训练前表示，“进军世界杯16强后，球员们的自信心有所上升。重要的是继续保持良好的氛围。但我不会沉醉于这种氛围。” 孙兴慜在克林斯曼的前任保罗•本托主教练体制下担任了队长。目前，孙兴慜是否会继续被任命为队长尚未决定。孙兴慜表示，“最重要的是尽快适应主教练的风格。球员们在训练过程中，要迅速掌握教练追求什么样的风格。”接着，他补充道，“主教练说要踢攻击性强、热烈的足球，希望选手们能尽快配合，踢出教练想要的足球。” 当天的代表队训练正如克林斯曼教练所预告的那样在上午进行。之前本托主教练主要在下午进行训练。孙兴慜表示，“我个人很喜欢上午的训练。睡眠不足的话，下午睡一觉再恢复就可以了。包括我在内，喜欢上午训练的选手很多。”当天孙兴慜虽然多少有些疲惫，但在热身时，他笑着与从1994年开始在托特纳姆热刺队效力1年的克林斯曼教练等教练组进行了交谈。 克林斯曼教练将带领国家队挑战2026年北中美（美国、加拿大、墨西哥）世界杯。孙兴慜表示，“与本托教练一起共事了4年，虽然也有过艰难的时期，但因为相互信任，所以取得了很好的结果”，“今后4年里，不可能每次都很好。重要的是不要动摇，球队团结一致。” 1月转会到苏格兰职业足球凯尔特人队后，首次被征召入队的吴贤揆表示：“这是我第一次适应时差并加入国家队，真的很累”，“（为了国家队集训而适应时差）几年的兴慜哥真了不起。” 吴贤揆未能入选韩国代表队卡塔尔世界杯最终参赛名单。但是被选为预备队员，与国家队一起在卡塔尔进行了训练。因为是预备队员，所以没能拿到球衣号码。吴贤揆说：“现在能拿到新的球衣号码，感到非常高兴。没有特别想要的号码。能够入选国家队本身就是一种荣幸。”当天，吴贤揆身穿右胸印有数字“26”的训练服进行了训练。一般训练服号码很有可能是球衣号码。去年11月与冰岛队的热身赛上，吴贤揆在下半场替补出场，并首次参加A级比赛（国家对抗赛），当时他身披18号球衣出场。 在21名选手以非公开形式进行了上午的训练的情况下，金玟哉（那不勒斯）、李康仁（皇家马洛卡）、李在成（美因茨）、郑优营（弗赖堡）当天将进入坡州NFC，从22日开始参加训练。另外，国家队将于22日结束上午的训练，之后前往与哥伦比亚队举行A级比赛的蔚山。

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