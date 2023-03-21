与韩美军事演习同步，朝鲜启动“核战争机器”进行演习. March. 21, 2023 07:44. . 据朝鲜媒体昨天报道，朝鲜18日和19日举行了战术核武器运用部队“核反击假想综合战术演习”。演习第一天，朝鲜对核攻击命令的下达和接收、核武器处理、启动程序进行了检查，第二天发射搭载模拟核弹头的战术弹道导弹，在800公里以外的目标上空800米进行空中爆炸。朝鲜国防委员长金正恩表示：“只有具备随时可以迅速、准确地启动的核攻击态势，才能履行遏制战争的战略使命。” 据分析，按照朝鲜的主张，随着战术核武器能力的技术高度化，朝鲜已经进入实战核攻击阶段。虽然现在展示出了确保将核导弹发射到目标距离的上空，在特定高度准确爆炸的引爆操纵技术，这一点是事实，但也是特别关注前一天实施的“核打击指挥体系管理演习”的原因。因为根据多种战争剧本，从传达核攻击命令到核武器的结合、发射，构建了自己的核指挥控制（NC2）体系，正式进行了程序熟练训练。 去年9月，朝鲜把“国家核武力政策”法令化，其内容是即使领导层处于危险或战争局势不利，也要进行核攻击。随时根据任意判断先发制人使用核武器，甚至在指挥部发生故障时可以自动发射核武器，这种危险的“末日机器（Doomsday Machine）”的运作实际上已经制度化。因此，在“任意时刻、意外情况下”迅速启动的朝鲜核攻击体系中，不可能具备防止误判或事故引发偶发性核战争的安全装置。 朝鲜如此只相信核武器的威力，这种“核狂热”会让韩半岛陷入怎样的危机，令人担忧。朝鲜在韩美大规模联合军演“自由盾牌”期间举行了此次核攻击态势演习。过去，朝鲜在美国战略资产展开和韩美联合军演中紧张得屏住呼吸，但此次朝鲜在“死亡天鹅”B-1B战略轰炸机进入韩半岛作战区域之前，果断进行了发射弹道导弹的大胆挑衅。韩美应该具备更加周密的监视网和压倒性的惩戒能力，坚决警告金正恩鲁莽的赌博带来的末日后果。

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