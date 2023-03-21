朝鲜在800米上空进行核武器爆炸试验，可对韩国全境进行打击战术……威胁要把杀伤力最大化. March. 21, 2023 07:46. by 孫孝珠, 申晋宇 hjson@donga.com,niceshin@donga.com. 据悉，朝鲜19日在800米上空进行了以韩国为攻击目标、搭载模型战术核弹头的短程弹道导弹的引爆试验。朝鲜表示，在韩国全境处于打击范围内的“朝鲜版伊斯坎德尔（KN-23）”弹道导弹上搭载模型战术核弹头后在空中爆炸，这是“核反击假想综合战术演习”，也是“对敌人主要对象的核打击模拟发射演习”。在空中引爆核弹头导弹是典型的核攻击方式。 朝鲜官方媒体20日公开了前一天在平安北道铁山郡东仓里一带进行的导弹发射场面，并表示：“为了熟练执行战术核攻击任务的程序和工程，18日、19日进行了综合战术训练。”特别是，朝鲜表示，当天发射的导弹弹头在目标地点东部海域上空800米处准确爆炸，检验了核弹头的核爆炸操纵装置和引爆装置动作的可靠性。韩国国防研究院朝鲜军事研究室室长李相民评价说：“800米是朝鲜在‘KN-23’上可搭载的核弹头爆炸后最大限度地扩大杀伤半径的高度。” 对于朝鲜能够搭载在“KN-23”上的战术核武器的威力有多大，各专家的意见各不相同。不过，分析以往朝鲜公开的核弹头，至少会超过10千吨（1千吨相当于1000吨TNT的威力）。据可模拟核武器爆炸时危害的网站“核地图”估算，如果10千吨威力的核武器在首尔中心800米上空爆炸，当场死亡人数将达到44000名，受伤人数将达到30万名。部分专家认为，在800米高度具有最有效爆炸力的核武器是60千吨以上。在这种情况下，死亡人数将立即增加到23.7万人，受伤人数将增加到约70万人。 朝鲜国防委员长金正恩携女儿金主爱一起参观演习，并表示：“要完善可以随时迅速准确地启动、让敌人感到害怕的核攻击态势。今天的形势迫切要求我们的核战争遏制力呈几何级数增长。”

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