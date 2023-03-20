时隔888天大众交通内“摘掉”口罩……目前还是新冠疫情“严重”阶段. March. 20, 2023 07:46. . 从今天起，在地铁、公交车、出租车、铁路、飞机等地方，戴口罩将从义务转变为劝告。自2020年10月13日实行大众交通口罩义务化后，时隔888天终于摘掉了口罩。在大型超市或火车站站台没有出入门的药店也可以不戴口罩。现在还有义务戴口罩的地方是普通药店、医院、残疾人福利设施等易感染设施。 政府之所以决定解除公共交通口罩令，是因为去年初冬开始的第七次大流行事实上已经结束，而且因新的变异病毒再次流行的可能性也很低。今年1月30日部分解除室内戴口罩义务后，日均确诊患者和危重症患者仍呈减少趋势。也就是说，3年多时间里导致韩国超过3000万名感染者和3.4万多人死亡的新冠肺炎即将结束。 但是，韩国国内的新冠危机警报还处于最高水平的“严重”阶段。政府计划在下月底或5月初世界卫生组织解除“国际公共卫生紧急状态”后，才下调危机警报，并废除其余的口罩限制。新冠病毒对60岁以上人群的致命率为0.12%-1.94%，仍然高于流感，因此不能忽视高龄者和基础疾病患者的保护。像上下班地铁或公交车一样，在“三密（密接、密集、密闭）”环境下，戴口罩才是安全的。新冠疫情期间，通过戴口罩和洗手，起到了减少流感患者的效果。新冠结束以后，个人卫生守则也要生活化。 现在是政府应加快支援日常恢复速度的时期。相比“大流行忧郁”，更危险的是“结束流行蓝”，即灾难结束时袭来的忧郁感。以弱势群体为中心，声称“生病时没有人得到帮助”的社会断绝感的人也在增加。应该实行帮助这些人恢复情绪和精神的项目。 随着气候变化和国家间移动量的增加，传染病的发生周期呈缩短趋势。从2002年非典发病到2009年甲流流行用了7年时间，但到2015年中东呼吸综合征（MERS）事态用了6年，到新冠发病用了5年时间。从传染病监视到检疫防疫治疗，需要重新整顿传染病应对基础设施。虽然不能阻止未来传染病，但只要做好了准备，就能够减少损失。

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