挑战时幸福来敲门. March. 20, 2023 07:47. . “幸福是在深深投入到生活瞬间的时候才找来的。”―出自米哈里•契克森米哈伊《Flow》中。 20世纪90年代初在美国芝加哥大学留学时，首次接触到了心理学教授奇克森特•米哈伊的“Flow”概念。Flow是指“忘记时间的流逝、空间，甚至忘记自我想法的完美的心理投入状态”。虽然概念比较生疏，但一想到“无我之境”、“三昧境”就能理解。他在《投入》中找到了创造幸福生活的原动力，《Flow》也成为美国社会各界关注和称赞的最佳畅销书。 韩国社会幸福吗？2022年联合国世界幸福报告书中显示的韩国幸福排名是第59位。据调查，韩国社会的整体幸福水平与其经济水平不匹配。从几年前开始以MZ一代为中心流行的“FIRE族”和“YOLO族”是在日常生活中自己寻找小幸福的新趋势。FIRE族提倡在筹集退休资金后，提前退休，过幸福的生活，YOLO族则高举人生只有一次的理念，为了现在的幸福，集中于旅行、兴趣、休闲、外出就餐等。这种趋势与重视工作和职场的老一代不同，倾向于将工作视为经济手段。 但是幸福与单纯的喜悦或快乐是不同的。光靠休息和业余生活是无法感受到真正幸福的。从契克森米哈伊教授的研究结果来看，人们容易投入的瞬间不是休息或闲暇时间，而是工作的瞬间。人们通过对工作的投入，感到真正的幸福。投入的能力就是“内心的力量”，将逆境转化为愉快挑战的“内心的力量”才是幸福生活的核心条件。 最大的幸福是“为了实现具有挑战性但有价值的事情，最大限度地倾注身心，陷入投入状态的时候”。

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