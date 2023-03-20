西村和梨泰院等5个地方成为吸引海外游客的“K胡同”. March. 20, 2023 07:47. by 全慧珍记者 sunrise@donga.com. 首尔市内的5条胡同将建成同时具备世界性和地区性的“全球+本土”商圈。首尔市19日表示，将把具有地区特色的首尔胡同商圈培养成连国内人和海外游客都来光顾的首尔代表性“K（韩国）胡同”。 五处胡同包括：钟路区西村、龙山区梨泰院、江北区水逾洞、西大门区新村、江东区千户。首尔市计划从本月中旬开始，在3年内，各商圈最多投入15亿韩元。首尔市相关人士表示：“我们的目标是，在保留现有胡同的整体性的同时，增加外国人喜欢的全球要素和基础设施，增加国内外访客。” 各商圈的打造方式也将有所不同。梨泰院计划进一步突出异国文化要素，致力于恢复以前的名声。利用三维（3D）视频映射等，打造智能型数字街道，为访客提供新的看点。千户是韩国国内唯一的自行车特色街道，因此决定将其打造成全世界自行车人想要访问的胡同。在特色商店密集但商店间连带不足的西村，首尔市和商人将共同制作内容和基础设施，引导租赁人和商人之间的相生，营造稳定的营业环境。 首尔市决定，今年是事业第1年，首先调查消费者对胡同商圈的认识等，正确分析各商圈的特征和认同感。明年将积极支援有知名度的小工商业者之间的合作，培养胡同的自生能力和竞争力。最后一年计划以之前的事业推进结果为基础，推进各胡同商圈的战略事业。 首尔市劳动、公正、相生政策官朴在镕（音）表示：“将打造能够炫耀首尔魅力和品格的胡同商圈，发展成为激活地区经济的代表模式。”

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