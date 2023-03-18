《黑暗荣耀》“恶女”林智妍：“以希望大家都讨厌‘妍珍’的心情准备了角色”. March. 18, 2023 07:46. by 崔智善 aurinko@donga.com. “如果大家以为我的名字就是妍珍怎么办？（笑）但还是希望大家能喊久一点‘妍珍啊！’。” 在最近完结的奈飞系列《黑暗荣耀The Glory》中，像主人公宋慧乔（文东恩饰）一样成为话题的是饰演欺负东恩的学校暴力主谋朴妍珍的林智妍（33岁）。 剧中东恩高喊的“好帅，妍珍啊！”成为了一个“meme（梗）”。每句话都贴“妍珍啊”的留言游戏也流行起来。17日，在首尔江南区一家咖啡厅见到的林某笑着说：“连自己的妈妈也说‘妍珍啊，我做了汤。什么时候来’。” 剧中妍珍虽然做出了各种恶行，但却没有产生丝毫的负罪感。林某将无法理解的“绝对恶”和引起观众公愤的角色演绎得非常有说服力。林某说：“像‘我没有做错什么，东恩啊’这样的台词太震撼了，看着（剧本）都瞠目结舌。”“是因为没有努力就拥有一切吗？只是不知道而已。自己做了好多坏事，这给受害者带来了巨大的伤害。” 这次是第一次挑战反派角色的林某说：“从头到脚都想成为真正的‘坏×’”，“以希望大家都讨厌妍珍的心情准备了角色。”接着她笑着说：“金恩淑作家在排练剧本时对我说‘好像那种拥有天使面孔和恶魔心脏的人’。我瞬间就看到了这种样子。” 截至16日，《黑暗荣耀》（第二季）在全世界全球在线视频服务（OTT）收视排名中，在42个国家（及地区）位居第一。 林某虽然通过电影《人间中毒》（2014年）出道，但关注焦点主要集中于裸露场面，之后出演的部分作品也引发了演技争议。但是此次她通过《黑暗荣耀》的妍珍一角一举消除了争议。林某说：“看完剧本后，觉得‘要细细咀嚼该角色’，所以向周围人征求意见，准备角色，拍摄前异常忙碌。” 据说，前往监狱的牢房新手妍珍被嘲笑的最后场面虽然是演技，但特别辛苦。林某说：“用妍珍的话来说，我剩下的人生都将在牢房里被犯罪分子折磨，认为是在偿还之前自己所犯下的恶行。”

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