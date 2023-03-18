韩美时隔5年举行联合登陆演习……英国海军“科曼多”部队首次参加演习. March. 18, 2023 07:46. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鲜17日公开了国防委员长金正恩父女参观的“怪物洲际弹道导弹‘火星-17’型”发射的事实，韩美宣布了大规模联合登陆演习计划。这是对朝鲜针对韩美日三国对朝军事合作的“强对强”挑衅发出的警告，表示将以坚定的、压倒性的韩美联合战斗力进行应对。 针对朝鲜的核威胁，韩美首脑和国防当局决定大幅扩大联合军演的规模和范围，这将成为正式采取后续措施的信号弹。 韩美海军和海军陆战队17日表示，将于本月20日至4月3日在庆北浦项一带举行“23双龙演习”。这是文在寅政府执政的2018年以后，以无核化协商等为由中断的大规模联合登陆演习时隔5年再次复活。双龙演习在2018年之前一直以旅级别进行，但此次规模将进一步扩大至师级。 韩国军方相关人士表示：“韩美联合战斗力将大规模向海上和空中展开，展示韩美同盟的压倒性战斗力和联合登陆作战执行能力。” 包括13000多名兵力在内，美国“黄蜂”级两栖攻击舰“马金岛”（LHD，4.2万吨）和韩国军队的大型运输舰“独岛舰”（LPH，1.45万吨）等30多艘舰艇、70多架阿帕奇攻击直升机等飞机、50多辆登陆突击装甲车（KAAV）等将参加此次演习。 马金岛舰可搭载包括1600多名海军陆战队在内的2800多人，还可搭载20架F-35B垂直起降隐形战斗机，因此被评价为“轻型航空母舰”。 此外，“联合国军司令部”战斗力提供国英国的海军特种部队“科曼多”的一个中队40多人也将首次参加，澳大利亚、法国、菲律宾军方相关人士也将观摩演习。 演习以登陆军安全向目标地区移动的护送作战为开端，按照扫雷作战、事前登陆目标区域监视侦察及事先消除威胁要素的先遣部队作战、对登陆目标区域进行大规模火力支援及“决定性行动”空中、海上突击和确保目标等顺序进行。 在本月底实施的“决定性行动”阶段，韩美联合及联合战斗力将大规模展开到海上和空中，进行联合登陆作战，为演习画上圆满的句号。 韩国海军陆战队司令金桂焕（中将）表示：“此次演习将用行动表现韩美同盟体现‘依靠力量实现和平’的意志。在韩美同盟70周年之际，将进一步加强保卫大韩民国的联合防卫态势。”

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