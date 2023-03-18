韩日将就“韩国半导体和日本材料紧密联系”展开未来合作. March. 18, 2023 07:47. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统和日本首相岸田文雄在首脑会谈中决定扩大经济、安保合作，两国正在把合作水平扩大到半导体、电池、电动汽车等尖端产业的供应网稳定和数字转换等面向未来的新增长产业。以韩国发表日本帝国主义强占时期强制征用受害者解决方案为契机，企业界之间的尖端产业合作也正式开始。有评价认为，在对强制征用受害者的谢罪、反省、赔偿、贡献问题上，岸田和被告企业能拿出多少有诚意的响应措施，将成为今后韩日关系恢复的核心变数。 尹锡悦总统17日出席了全国经济人联合会（全经联）和日本经济团体联合会（经团联）在东京经团联会馆主办的韩日商务圆桌会议，并表示：“两国将共同合作并应对供应链、气候变化、尖端科学技术、经济安保等多种全球议题。两国在数字化转变、半导体、电池、电动汽车等未来尖端新产业领域合作的余地非常大。”他还承诺：“两国政府将不惜一切代价支持大家，让大家放心交流，创造创新的商机。”这是在强调在半导体、电池、电动汽车领域全球供应网重组中，韩国不仅将与美国合作，还将与日本合作的意志。这是继2009年6月李明博总统访日期间举行“韩日经济界人士座谈会”后，时隔14年韩国总统再次出席韩日经济界人士活动。不过，人们期待的岸田首相出席未能实现。 尹锡悦对就任10个月以来冻结的韩日关系正常化抛出了胜负手，围绕首脑会谈得失问题，韩国舆论出现了分歧。据悉，韩国政府在首脑会谈准备过程中，向日本政府要求岸田提及1998年《金大中-小渊宣言》中“对殖民统治进行深刻的反省和发自内心的谢罪”。据悉，就被告企业参与全经联和日本经团联出资的未来伙伴关系基金问题，双方还协商了在尹总统访日期间发出信息的方案。但在这两个问题上，日本在此次访日期间都没有提及。对此，有人指出，岸田首相访问韩国时，只有在道歉、反省方面表明有进展的立场或被告企业参与未来基金等尽快实现，尹锡悦才能说服国内舆论。对此，总统室相关人士回避正面回答称：“此次会谈和讨论不是结束，而是开始。”共同社和日本广播协会（NHK）报道称，岸田表达了邀请尹锡悦参加5月广岛七国集团会议的意向。

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