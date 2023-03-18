岸田在第二次晚宴上表示“韩国再聚吧！”……尹锡悦：“希望在任期内使韩日关系变得最好”. March. 18, 2023 07:47. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韩国总统室17日就日本媒体报道日本首相岸田文雄在前一天（16日）举行的首脑会谈上要求尹锡悦总统履行2015年慰安妇协议一事正式表示，“没有讨论过”。不过总统室同时表示，“首先要请共同民主党（作为废除协议的当事人）表明立场”，暗示今后两国可能会就慰安妇协议问题进行讨论。 总统室当天下午在书面简报中表示：“（会谈中）无论是慰安妇问题，还是独岛问题，都没有讨论过。”此前，共同社等日本媒体报道说，岸田首相在会谈中提到了履行慰安妇协议和独岛主权问题。 总统室相关人士当天上午会见记者时，就是否提及慰安妇协议表示：“将讨论的内容全部公开是不合适的，最好以正式发表为主。”他还说：“文在寅政权初期实际上采取了接近废除协议的措施，到了任期末，又以并没有废除的方式说话。共同民主党表明是什么立场，对理解情况大有帮助。” “接近废除协议的措施”是指文在寅政府以没有充分反映受害者的意见为由，于2018年解散了根据2015年慰安妇协议以日本政府10亿日元（约100亿韩元）捐款成立的和解治愈基金会。此前，文在寅政府的总统府在2017年12月表示，“该协议无法解决慰安妇问题”，事实上宣布废除协议。但文在寅总统在任期末的2021年又改变立场说：“承认慰安妇协议是正式协议。”因此，韩日两国如何使用基金会向受害者及遗属支付治疗金后剩下的剩余基金等问题仍然存在。

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