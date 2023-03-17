Siri-Alexa受ChatGPT等对话型AI挤压沦落为“废物”. March. 17, 2023 07:43. by 李采完记者 chaewani@donga.com. 美国《纽约时报》（NYT）15日报道称，曾主导人工智能（AI）市场10多年的苹果Siri、谷歌智能助理（GoogleAssistant）等语音识别秘书（AI服务）被ChatGPT等对话型AI挤压，沦落为“废物”。 《纽约时报》分析说，2011年苹果在第五代iPhone上搭载并公开的Siri之后，没有取得令人瞩目的技术发展。前苹果工程师约翰•伯奇对《纽约时报》表示：“Siri仅更新基本功能就需要几周时间，遇到了技术障碍。”也就是说，增加新句子等单纯更新最长需要6周，增加新搜索工具等复杂功能更新可能需要1年时间。 因此，语音识别秘书只用于天气查询或闹钟等无法获得收益的领域。相反，包括受到世界瞩目的ChatGPT在内的生成型AI可以处理软件编码、小说写作等工作。微软（MS）首席执行官（CEO）萨蒂亚•纳德拉最近对《金融时报》（FT）斩钉截铁地说：“语音识别秘书很傻。” 但是专家们预测，生成型AI和语音识别技术相结合，有可能开发出可以用语音控制的技术。

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