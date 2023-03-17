WBC最大夺冠热门多米尼加共和国提早“打道回府”. March. 17, 2023 07:43. by 李憲宰 uni@donga.com. 美国棒球专门杂志《棒球美国》（BA）在2023世界棒球经典赛（WBC）即将开幕之际，将多米尼加共和国选为夺冠热门第0位（最大夺冠热门）。因为曼尼•马查多、胡安•索托（以上圣地亚哥教士队）、拉斐尔•德伯斯（波士顿红袜队）等强大的击球阵容和去年美国联盟（AL）“赛扬奖”得主桑迪•阿尔坎塔拉（迈阿密马林鱼队）等人组成的投手阵容也非常强大。当地赌博公司也一致预测多米尼加共和国队会在本次大赛夺冠。 但是棒球是无法预测的。组成超豪华阵容的多米尼加共和国队在第一轮就早早被淘汰出局。多米尼加共和国队16日在美国佛罗里达州迈阿密隆迪波公园体育场举行的D组小组赛最后一场比赛中，以2比5负于波多黎各队。这场比赛被称为“断头台对决”，赢球的队伍晋级8强，输的一方则会在第一轮就被淘汰出局。 去年退役的传奇捕手亚迪埃尔•莫利纳（前圣路易斯红雀队）执教的波多黎各队在第3局上半局凭借首发击球手克里斯蒂安•巴斯克斯（明尼苏达双城队）击出的本垒打等集中打，取得4分后，一直压制着多米尼加共和国队。 虽然在第3局下半局被索托击出越过中间围墙的1分本垒打，但在第5局上半局，弗朗西斯科•林多（纽约大都会队）趁对方防守失误的机会，取得了宝贵的制胜分。在中坚手前面击出安打的林道尔在对方中坚手胡里奥•罗德里格斯（西雅图水手队）将球抛到后面的间隙，绕完全部土垒直接进入了本垒。多米尼加共和国在第5回合末，在无人出局满垒的机会中，马查多在游击手前制造双杀出局打，拿到了挽回颜面的1分，此后两队再也没能追加得分。 2013年和2017年作为选手参加WBC并获得亚军的莫利纳主教练将在执教出道舞台本次大赛上挑战冠军。但也不能因此而得意忘形。球队的终结投手埃德温•迪亚斯（纽约大都会队）在赛后与队友们进行胜利庆祝时右腿受伤。虽然具体部位和受伤程度尚不清楚，但情况并不理想，只能坐着轮椅退场。迪亚斯去年年末与大都会队签订了5年1.02亿美元（约1337亿韩元）的终结投手历史最大规模合同。波多黎各队将于18日上午8时在同一场地与C组第一名墨西哥队争夺一张4强入场券。 另一大夺冠热门美国队在与哥伦比亚队的C组小组赛最后一场比赛中，以3比2险胜，以小组第2名的成绩进入了8强。美国队的王牌击球手迈克•特劳特（洛杉矶天使队）以先发制人的适时安打和逆转2打点适时安打等4个有效击球、3个安打、3打点表现活跃。美国队的8强赛对手是D组第一名委内瑞拉队。

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