金起炫-李在明首次会面… 执政党和在野党应尽快恢复合作. March. 16, 2023 07:50. . 国民力量党代表（党首）金起炫、共同民主党代表李在明昨天首次会面。这是金起炫在全党大会上当选一周后，为表示就任问候而访问的。据悉，在两党事务总长等主要党务工作者陪同下，会晤的气氛虽然也有轻微的心理战，但比较融洽。随着国民力量党的领导层从紧急对策委员会体制转为恢复正常，朝野代表携手合作是尹锡悦政府上台以来的第一次。 两党代表就民生领域合作的必要性达成了共识。金起炫表示，“我完全赞同李代表提出的为解决民生问题而展开竞争的文章”，李在明也回应称，“照顾民生是最重要的政治作用。”朝野政府就大幅扩大半导体产业税额扣除率的《K芯片法》3月国会处理达成协议，被提为代表性的民生合作事例。 此前，朝野都高喊“民生优先”，但现实却处于极端的对决状态。共同民主党指责拒绝在在明举行领袖会谈提议的尹锡悦政府是“排除第一在野党的单边通行”，国民力量党则回应称，“李在明司法风险防弹，立法独断专行”。国会常任委员会几乎没有进行有深度的法案审议，朝野之间只有激烈的攻防战。3月临时国会至今还没有就议事日程达成协议。如此一来，怎能期待通过此次会面，朝野合作之路会得到突破呢？ 两党代表应尽快、实质性地复原失踪的协治。尖锐的争议法案的处理暂时被推迟，但首先要发挥处理共识广的法案的妙计。相比在野党，负责国政的执政党更应该积极出面。为此，金起炫有必要随时与总统室沟通，行使朝野协商的裁量权。协治不能再停留在政治立场上。

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