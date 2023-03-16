共同民主党提议“韩国版通胀削减法”……接受《K芯片法》. March. 16, 2023 07:51. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 共同民主党15日提出了《税收特例限制法》修订案，将半导体设施投资的税额减免率以大企业为标准最多扩大到15%。这相与于原样接受了此前政府今年1月提出的所谓“K芯片法”的税额扣除率上调案，法案有望本月内在国会得到通过。 共同民主党院内代表朴洪根当天在最高委员会议上表示：“共同民主党今天提议扩大对国家战略技术的投资税额减免的法案（租税特例限制法案）和碳中立产业培育法案等所谓的‘韩国版削减通胀法’。”他还强调：“在半导体产业等经济危机中，最重要的是朝野携手合作。共同民主党作为有能力的对策政党，为了尽到责任和作用，不顾政府和执政党造成的政策混乱和税收减少的忧虑，接受了半导体投资的税额减免。” 共同民主党的特别法修订案和政府案一样，将大企业的税额减免比率从原来的8%扩大到15%，中小企业从16%扩大到了25%。但共同民主党除了半导体外，还扩大了产业群，使二次电池、疫苗等生物产业、再生能源和氢气等碳中立产业等设施投资也能得到同样的优惠。 朝野计划16日在国会企划财政委员会税收小委员会上经过讨论后，在本月内举行的全体会议上处理修订案。对此，正义党批判道：“这是以半导体为借口的‘不要问财阀减税法案’。”企划财政委员会所属的正义党议员张慧英（音）在国会召开记者会声讨道：“国民力量党和共同民主党两党平时像不共戴天的仇敌一样战斗，但在富人减税和财阀特惠面前，倒是齐心协力。”

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