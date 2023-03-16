三星投资300万亿韩元，建设世界最大的半导体园区. March. 16, 2023 07:51. by 世宗=金炯民记者、洪锡镐记者 kalssam35@donga.com,will@donga.com. 到2042年为止，韩国政府将吸引300万亿韩元的民间投资，在京畿道龙仁市建设世界最大规模的系统半导体集群。为培养半导体、未来汽车、核电站、宇宙领域等未来尖端产业，将在全国15处建立国家尖端产业园区。政府决定将开发限制区域（绿化带）等各种限制规定大幅放宽到竞争国家的水平，到2026年为止，在半导体、显示器、二次电池等6大领域吸引550万亿韩元的企业投资。 尹锡悦总统15日在青瓦台迎宾馆主持召开了第14次非常经济民生会议，并表示：“将与现有的150家以上的国内外原材料、零部件、设备企业、板桥无晶圆厂等联系起来，把半导体大集群培养成世界最大规模。”政府计划在半导体集群中引进5个尖端制造工厂和150个国内外屈指可数的材料、零部件、设备及无晶圆厂（半导体设计）企业。其构想是，与现有的半导体生产园区器兴、华城、平泽、利川联系起来，以Mega集群运营。入驻企业将享受所得税及财产税减免、简化许可程序、扩大容积率（现有产业园区的1.4倍）等优惠。 三星电子当天表示，将在20年内投资300万亿韩元建设龙仁系统半导体集群。龙仁集群竣工后，三星电子将构建连接器兴、华城等的半导体生产三角带。间接生产诱发效果约为400万亿韩元，雇佣诱发效果也将约为160万人。 韩国政府将按照包括系统半导体集群在内的未来汽车、核电站、机器人等尖端产业，在全国范围内建设15个国家尖端产业园区，总规模达4076万平方米（约1200万坪）。这是历届政府指定的产业园区中规模最大的一次。如果被指定为尖端产业园区，将把开发限制区域等各种选址限制放宽到最高水平，并支援用水、电力等基础设施建设。 此次政府的发表是根据最近美国、中国、日本、台湾等主要竞争国家（地区）提供各种税制优惠和补贴，集中培养尖端产业而做出的决定。美国对本国半导体投资给予25%、二次电池给予30%的税额减免优惠。日本也由政府支援尖端产业投资额的40%，中国免除半导体生产工程的法人税。尹锡悦当天强调：“各国为了引进尖端产业制造设施，不惜提供大规模补贴和税制支援。政府为了进一步成长，必须切实支援民间投资。”

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