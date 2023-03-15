韩国税收5年内减少17.5万亿韩元……税收亮起警告灯. March. 15, 2023 07:41. by 朴熙昌, 崔惠? ramblas@donga.com,herstory@donga.com. 据分析，由于实施去年第四季度（10月-12月）国会通过的法律，从今年开始的5年间，韩国税收将年均减少17万亿韩元以上。随着经济萧条的持续，从年初起税收就亮起了警告灯，因修改法律导致的税收减少幅度也很大，因此税收不足的忧虑越来越大。 据国会预算政策处14日透露，随着去年第四季度国会全体会议通过的法律付诸实施，2023年至2027年的税收收入将年均减少17.4593万亿韩元。这是以去年第四季度通过的法律中对国家财政产生影响，可以推算的15项法律为对象进行分析后得出的结果。 据调查，法人税和所得税从今年起将分别年均减少4.1163万亿韩元和2.2956万亿韩元。到2027年为止的5年间，法人税和所得税的减少幅度共达32.0591万亿韩元。据推算，由于放宽综合房地产税，这一项税收也将减少1.3442万亿韩元。通过扩大信用卡使用金额所得税减免等税收特例限制法的修改，年均减少9.5709万亿韩元。 受经济停滞等影响，韩国税收进度率已经跌至18年来的最低值。今年1月，意味着实际征收的税金比率的税收进度率仅为10.7%。这是自2005年1月（10.5%）以来的最低水平。

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