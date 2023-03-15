时代的奴隶. March. 15, 2023 07:40. . 时代有时使人成为奴隶。学者们也不例外。朝鲜时代的性理学家“顺庵”安鼎福也是如此。 他是个忠于当代价值观的人。他说，丈夫去世时，有两种情况可以让妻子活下去。例如，需要赡养无处投靠的公婆和子女太小，没法委托别人去祭祀丈夫。他指着不属于这个范围但独自活着的女人说：“真是个不知轻重的寡妇。”当时的儒教价值观是，妻子要跟着丈夫去死（陪葬）。 丈夫因病去世后，他称赞了撇下年幼子女舍弃生命去陪葬的某位夫人，是因为她隶属于这种价值观。那位夫人有丈夫的兄弟们，所以不用担心赡养公婆的问题，但有一个9岁的儿子和14岁的女儿。所以她不需要死，但她主动提出去死。孩子们哭着劝阻也没用。她留给年幼子女的遗书是这样的。“我不能留恋你们，跟着你们的爸爸走了。你们好好长大以后来地下看看爸爸和妈妈吧。”顺庵称赞其寡妇比一般男人强，并留下了长篇文章，要求家人效仿。 现在回想起来，大家都是时代的奴隶。所以比起生命，更重视理念。顺庵是当代的学者，他称颂留下孩子去陪葬的母亲，以此同谋于时代的暴力。把朱子学的价值内在化而选择死亡的女性不应该被称赞，而应该成为怜悯的对象。而且，更大的怜悯对象应该是孩子们。顺庵应该想到那些因母亲自杀而受伤、没有母亲独自生活的孩子们。但是他没有发表任何言论。那不是因为没有温暖的怜悯之心，而是服从时代要求的结果。时代的界限是他的界限，不，是所有人的界限。200多年后的今天，难道就没有这样的事情吗？

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