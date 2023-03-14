执政党最高委员：“反对将5·18精神写入宪法”……反对尹锡悦大选公约. March. 14, 2023 07:39. by 权九龙记者 9dragon@donga.com. 国民力量党最高委员金在原（音，照片）12日就把“5·18民主化运动精神”写入宪法一事表示：“这是不可能的。”尹锡悦在竞选期间在竞选公约中承诺把“5·18精神”写入宪法前言，但执政党新领导层的首席最高委员公开表示反对。 据政界人士13日透露，金在原前一天出席“爱第一”教会牧师全光勋（音）主持的“光化门全国主日联合礼拜”，对于全光勋关于把“5·18精神”写入宪法的提问，他表示“我也反对”，并做出了上述表示。 全光勋说：“我们在这次（全党大会上）推了金起炫长老，却给我们泼了冷水。如果把‘5·18精神’写入宪法，你觉得就能拿到全罗道的选票吗?只是对全罗道的口惠吧！”金在原答道：“为了得到选票，连祖先的墓都可以卖掉，这不就是政界人士吗？”新任党代表（党首）金起炫在去年大选期间曾就“5·18精神”写入宪法前言一事表示：“现在是时候听取党的意见了。有积极讨论的计划。” 金在原13日上午在国会会见记者时，就前一天发言的背景表示：“这是个人意见。现在不是没有修宪的动向吗？好象说得立马要修宪似的，我才说现在修宪是不可能的。” 但是争议仍在继续。以全罗北道南原-任实-淳昌为选区的国民力量党议员李容镐对金在原表示：“就算是个人意见，把总统慎重发表的公约称为‘祖先的墓’，轻飘飘地评论是错误的。金最高委员可能因为是TK（大邱庆北）选区，所以心里轻松，但希望也能留意到，我们党内也有很多人在湖南、首都圈等危险地区面对各种困难孤军奋战。”

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