在《吉赛尔》舞台上引领群舞的姜浩炫：“实现了作为舞蹈演员的梦想”. March. 14, 2023 07:38. by 李智允记者 leemail@donga.com. “7年前准备韩国艺术综合学校毕业作品时，为帮助搭档舞蹈演员，我扮演了吉赛尔一角。当时根本没想到我会以巴黎歌剧芭蕾舞团的舞蹈演员的身份登上吉赛尔舞台。我好像实现了作为舞蹈演员的梦想。” 拥有354年历史的世界最古老、最顶级的芭蕾舞团巴黎歌剧院芭蕾舞团（BOP）所属的韩国舞蹈演员姜浩炫（27岁）如是说。10日，记者在首尔江西区LG艺术中心首尔见到了她。在芭蕾舞团中属于独唱者等级的她在8日到11日举行的BOP访韩演出《吉赛尔》舞台上担任了引领群舞的角色。《吉赛尔》是BOP在1841年世界首演的作品，在第二幕中，薄命女幽灵维丽丝们时时刻刻变换队列跳舞的“维丽丝群舞”被认为是一大亮点。 “维丽丝是人类的灵魂，为了给人一种漂浮在空中的感觉，舞蹈演员的动作要尽量表现得十分轻盈。在快速移动双腿的同时，上半身像包裹空气一样柔和地表现出来。这是高难度的舞蹈。” 作为独唱者，她必须熟悉群舞和独舞，所以从上午10点一直练习到晚上7点。她说：“白天吃饭的时间不够，晚上吃了两顿饭。” 在此次访韩演出中，她是BOP所属的韩国舞蹈演员中唯一登场的。姜浩炫是继退团的金容杰和现为首席舞蹈演员的朴世恩、群舞团成员尹瑞厚之后，第4位加入BOP的韩国舞蹈演员。今年年初生下孩子的朴世恩此次没有出现在韩国舞台上。 “在世恩姐姐即将分娩的时候，发表了《吉赛尔》的选角。芭蕾舞团内的韩国人、首席舞蹈演员世恩姐姐是值得依靠的存在。遇到困难的时候也会征求她的意见。在此次访韩演出之前，姐姐给我发短信说平安归来，给我带来了很大的力量。” 对于在世界舞台上与出色的舞蹈演员展开竞争的她来说，芭蕾既是幸福，也是人生的一部分。因为小时候性格特别内向，所以她十分喜欢在小区体育中心学的芭蕾。从小学5年级开始正式上学的芭蕾舞学院几乎都住在那里。此后，她作为芭蕾舞演员先后在艺苑学校、首尔艺高、韩国艺术综合学校等学校学习过精英课程，但实际技能成绩仅排在中游。但是跳舞本身就让她很开心。她说：“与其和其他朋友比较实力，不如只想着‘自己究竟能做到什么程度’，集中于自己”，“与好奇舞蹈演员最大力量的BOP在这一点上非常吻合。” 2017年加入芭蕾舞团，今年迎来团员第7个年头的她，去年喜事连连。晋升为独唱者，在BOP的电视剧芭蕾《梅耶林Mayerling》中饰演女主人公玛丽•贝切拉一角。她以感性的演技和舞蹈给法国芭蕾迷留下了深刻的印象，受到了人们的关注。 “还有很多BOP独有的保留曲目尚未向韩国观众展示。下次想以那种作品和角色回归。”

한국어