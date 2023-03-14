“所有的历史都是胜利者的历史”. March. 14, 2023 07:38. . “所有的历史都是胜利者的历史。”演讲或广播后，经常有人用这样的话表示疑问。这是有道理的话。高丽史是朝鲜王朝作为国家事业编纂的历史。当然，我努力说明高丽灭亡、朝鲜建立的必然过程。在此过程中当然也发生了删节和歪曲。 从高丽过渡到朝鲜的过程还算平静。在历史上，有很多国家在战争中失败而永远消失，也有很多国家被并入他国，甚至失去了原有的语言和文化。有时，这样的国家和城市只有在破坏者的战胜碑上才能读出名字。波斯曾是巨大的帝国，但是由于希腊-波斯战争、亚历山大大帝的征服战争，几乎没有留下自己的记录。我们不仅依赖于这个巨大帝国的灭亡，其成长过程也大部分依赖于希腊观察者的记录。 但即便如此，怀疑历史记录、历史学的存在、说明本身也是不对的。历史学就是寻找这种歪曲事实之外的真相的学问。别的学问不就是那样吗？天文学也是胜利者的历史。我们眼中的星星是从接近我们视野的星星、明亮的星星、先到达我们的视野后遮挡远处的光的星星开始的。为了发现远处的光，理解可视性世界远处的空间，天文学家们正在竭尽全力。与不确定性的斗争是所有学问和科学存在的理由。 失败者的记录也有歪曲之处。辩解失败，夸大对方的恶毒。无论是胜者还是败者，歪曲事实也存在质量。从隆美尔的战斗日志来看，错误地掌握对方战斗力的情况很多。这是理所当然的事情。对敌情了如指掌的情况并不容易。因此，隆美尔大胆的胜负较量更加精彩。相反，如果被胜利带来的快感、败者的愤慨所束缚，能够获胜的战斗也会失败。为了自我合理化的历史、为了精神胜利的历史。这才是真正危险的胜者的历史。

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