BTS获得日本金唱片大奖4冠王. March. 11, 2023 08:05. by 李智允记者 leemail@donga.com. 来自韩国的世界级男子偶像组合防弹少年团（BTS）登上了日本金唱片大奖4冠王宝座。 Big Hit Music10日表示，BTS在第37届日本金唱片大奖中获得了包括“最佳亚洲艺人”在内的4个奖项。 “最佳亚洲艺人”是颁发给去年最突出的亚洲歌手的奖项，BTS连续5年获得该奖项。BTS是第一个连续5年获得该奖的歌手（及组合）。BTS凭借包含出道后9年间历史的专辑《Proof》获得了“Best 3专辑”奖，此外他们在“年度最佳音乐录影带”、“年度下载歌曲”部门也获得了奖项。 1987年由日本唱片协会创立的金唱片大奖是代表日本的权威音乐颁奖典礼。

한국어