“单一国家最多”的18名选手进入世界三大音乐大赛决赛. March. 10, 2023 07:43. by 趙은아 achim@donga.com. 据调查，在世界三大音乐大赛之一的伊丽莎白皇后国际音乐比赛今年的决赛中，韩国声乐家作为单一国家最多，共有18人进入决赛。有人期待“K古典音乐”能够延续K-POP的人气。 8日（当地时间），伊丽莎白皇后国际音乐大赛主页上公开了声乐部门64名决赛选手（44名女性、20名男性）的名单。其中韩国人约占28%，共计18人。这一数字超过了举办该比赛声乐部门大赛的2014年（12名）、2018年（13名）的韩国选手人数。 比利时王室从1937年开始主管的伊丽莎白皇后国际音乐比赛与肖邦国际钢琴大赛、柴可夫斯基大赛一起被称为世界三大国际音乐大赛。每年轮流举办小提琴、声乐、作曲、钢琴部门，作曲部门在2012年最后一次被废除后增加了大提琴部门。大提琴在2017年首次举行比赛，今年是第二次。 去年的比赛开设了大提琴部门，在66名决赛选手中，约占15%的10名是韩国演奏家。当时大提琴演奏家崔夏荣夺冠而成为话题。 在声乐部门，2011年女高音歌唱家洪慧兰和2014年女高音歌唱家黄秀美分别获得第一名。2018年女高音李秀妍（获奖）、2014年女高音朴惠尚（第5位）、男高音金承稷（获奖）、男中音柳韩成（获奖）等进入了决赛。小提琴部门2015年林智英获得第一名，在2012年之前举行的作曲部门，2008年赵恩华和2009年全敏宰分别获得第一名。 此次伊丽莎白皇后国际音乐大赛的参赛人数为412人，创下了历史最高纪录。已确定进入决赛的64人将于5月21日至22日和24日至25日分别进行决赛和半决赛。在半决赛中确定进入决赛的12名选手将于6月1日至3日在布鲁塞尔市内的博扎尔艺术中心与比利时玛蒂尔德王妃一起争夺冠军宝座。由7人组成的今年大赛评委团中还包括韩国女高音歌唱家曹秀美。 驻比利时韩国文化院通过业务协议支援伊丽莎白皇后国际音乐大赛，每年与大赛组委会共同举办“韩国GALA演奏会”。

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