尹锡悦当选一年，应该展开超越掌控执政党、获得国民心意的谦虚政治. March. 10, 2023 07:43. . 昨天是尹锡悦总统在大选中获胜满一周年的日子。在国会朝小野大的情况下，尹政府是半拉子政权。现政府能否成为具有立法能力的完整政权，取决于明年4月的国会选举。前天在国民力量党全党大会上组成清一色“亲尹”的执政党领导层，对国会选举会产生什么样的影响，目前还不得而知。有人担心，这不是值得举杯庆祝的事情，也有可能是作茧自缚。 虽然尹总统的国政支持率最近有所上升，但仍然停留在40%左右。从全党大会的结果来看，尹总统似乎确实掌握了党心，但如果冷静地观察其内容，情况并非如此。金起炫代表（党首）52.9%的得票率，是把竞选规则改为党员投票100%的结果，再加上露骨的“尹心介入”起了作用。尽管如此，如果把安哲秀、千下蓝（音）、黄教安等候选人的得票数加在一起，则达到了47.1%。 尹总统在1年前的大选中获得48.56%的支持率，以0.7%的优势战胜了共同民主党代表李在明。这是微弱的胜利，如果没有中立选民的加入，他无法获胜。在一年后的全党大会上，安哲秀和千下蓝也分别获得了23.7%和14.9%的支持率。虽然共同民主党目前因李在明代表的司法风险支持率有所下降，但如果在国民力量党全党大会上表现出的总统室和“亲尹”政界人士的形态今后继续保持下去，中立党员和选民随时都有可能脱离，打破大选时的紧张均衡。 即使是行政和立法分离的总统制，执政党领导层也应该由尊重总统意愿的人组成，这符合自律结社体政党的理念。但是，如果执政党领导层超越尊重，达到盲从的水平，甚至丧失正当的批评力，这将降低政党的扩张性，对国会选举也没有帮助。 尹总统在总统室的人事安排中安排了检察官出身的人士，到处安排检察官出身的人士。这种人事安排不能继续下去。也不能因为掌握了执政党就强行进行“亲尹”公推，将执政党引向分裂。保守政权应该珍惜中立选民在文在寅政权执政5年后远离进步、倾向于保守的现象。尹总统应该回顾自己是如何在大选中获胜的，并铭记展开更加谦逊的政治，才是超越执政党获得民心之路。

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