尹锡悦访日访美，经济界人士大举同行……应成为主宾而不是陪衬. March. 09, 2023 07:40. . 尹锡悦总统定于4月26日对美国进行国事访问并举行韩美首脑会谈。这是拜登总统继去年法国总统马克龙之后，第二次以最高礼宾待遇的国事访问形式迎接尹总统。韩日两国正在协调尹总统本月内访问日本举行首脑会谈的日程。据悉，总统室计划在此次尹总统访问美国、日本时组成大规模经济使节团同行。 这是韩国首脑自2011年以后时隔12年再次对美国进行国事访问。虽然这是考虑到同盟70周年的象征性而做出的决定，但其中包含着美国面对朝核威胁和供应网危机，将此作为同盟划时代发展契机的意志。据悉，此次访问的主题也定为“行动的同盟”。如果尹总统访日成行，这意味着时隔12年再次启动韩日穿梭外交。文在寅前总统4年前曾访问过日本，但当时是为了参加二十国集团（G20）会议。 如果尹总统继访日之后再次访美，甚至参加5月广岛七国集团（G7）峰会，韩美日三角合作体制将更加坚固。在对美国针对朝核和导弹高度化的延伸威慑承诺的怀疑不小的情况下，应该加强与共享这种忧虑的日本的安全合作，成为确认美国实际核威慑承诺的契机。 不过，即使说访日、访美的实际成果取决于经济也不为过。韩美同盟已经超越安保，扩展到了经济和技术同盟。《华盛顿邮报》报道了尹总统将进行国事访问的消息，并援引美国相关人士的话说：“三星、SK、现代等数十亿美元的对美投资起到了核心作用。”韩日关系自1963年建交以来，其中心也是经济。总统室还计划访日期间韩日首脑共同会见两国经济界人士。 此次作为经济使节团同行的企业家们不应该成为总统外交的陪衬，而应该受到实质性的主宾待遇。在代言韩国经济界的声音时，也应毫不犹豫。作为拜登总统的第一位国宾，马克龙总统还对美国歧视外国产品直言不讳，称其“极具攻击性”。目前，为避免韩国企业因《半导体科学法》等“美国优先主义”立法而遭受损失，这是“大韩民国头号营业员”的任务。

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