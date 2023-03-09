总统室：“韩美将提高生物技术与青年风险投资合作水平”. March. 09, 2023 07:41. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 据悉，尹锡悦总统将于下月底对美国进行国事访问，届时两国在尖端生物技术或青年风险投资领域的合作水平也将有所提高。这体现了尹锡悦为了将生物健康领域培养成国家核心战略产业的意志，也是为了将合作领域扩大到尖端技术和宇宙、未来一代等，探索全面加强同盟。 尖端生物是韩国政府选定的12大国家战略技术中，与人工智能、量子、宇宙等一起，被尹锡悦放在优先考虑顺序的领域。尹锡悦在2月28日主持召开“生物健康新市场创造战略会议”时表示：“为了让风险企业和青年挑战该领域并主导这一领域，将积极推进韩国版‘波士顿集群（产业集成园区）’的建设。”波士顿集群是位于美国马萨诸塞州的世界最大规模的生物集群。△以数据为基础的医疗、健康、照顾服务革新△搞活生物健康产业出口△培养生物健康尖端专业人才、加强创业支援等也是此次访美的主要议题。 就尹锡悦此次访美，国家安保室长金圣翰当地时间7日在华盛顿会见记者时表示：“将在核能、宇宙、能源、网络等尖端技术领域探索新的增长动力，并探索以青年一代为中心，划时代地增进两国国民间人际交流的方案。”金圣翰特别强调：“青年、未来一代是不可或缺的重要部分。所有与国家利益相关的协商或首脑会谈最终都是为了给后续一代带来希望和机会。” 根据尹锡悦“把科学技术放在国政运营中心”的哲学，此次访美期间是否会访问与此相关的地区或当地大学等也备受关注。尹锡悦去年9月为参加联合国大会访问了美国纽约大学后，还相继访问了加拿大多伦多大学和瑞士苏黎世联邦理工学院等，走访了各地名牌大学。尹锡悦在多伦多大学与人工智能领域的学者们进行了讨论，在苏黎世理工大学与量子领域的学者们进行了讨论。执政党相关人士表示：“正如尹总统在巡访中曾说过，‘将造访在科学领域受关注的地方或该国最高名牌大学’的发言一样，将深入考虑象征性的场所。”

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