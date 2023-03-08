“就那样大哭出来吧”. March. 08, 2023 07:44. . 作者有时用语言刻印自己的痛苦。陀思妥耶夫斯基也是如此。他在写《卡拉马佐夫兄弟们》的1878年5月16日，小儿子阿廖沙死了。因为从他那里继承下来的癫痫。因为父亲，儿子死了。他所感受到的痛苦和罪恶感是无法言喻的。这种痛苦深入到了他的小说中去。失去孩子而悲痛的母亲出现在他的小说中并非偶然。死去的孩子像他的儿子一样，三岁差三个月，名字叫阿廖沙也绝非偶然。 小说中失去孩子的母亲只能哭。生活被毁了，家庭也被毁了，离开家已经3个月了。这就是她去找佐西马长老的原因。似乎只有这样才能生存下去。但是长老却说出了意外的话。“你所需要的不是安慰。不要试图得到安慰，大哭出来吧。”只是每当流泪的时候，儿子就会成为上帝的天使，在天堂俯瞰着母亲哭泣的样子，为那眼泪感到高兴，但要记住把那眼泪告诉上帝。也就是说，不要试图掩盖伤口，也不要试图痊愈。哭声是来自想要打开伤口的不断的欲望，所以只要能哭出来就大声哭吧，哭声最终会传到在天上的儿子那里，并打动慈悲的上帝的心。他用这种方式安慰的话行不通的她，让她回家。 这样一来，悲痛的眼泪总有一天会变成“安静的悲伤的眼泪”，找到心灵的安息。事实上，这是陀思妥耶夫斯基失去儿子痛苦时，奥普蒂娜•普斯汀修道院的安布罗西长老说的话。他记住了这句话，后来改成了小说中登场的佐西马长老的话。“不要试图得到安慰，就那样大哭出来吧。”长老说不要试图得到安慰的话，安慰了他的痛苦。虽然只是一点点。

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