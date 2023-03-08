钢琴家李赫将在法国革命纪念日演唱会上独奏. March. 08, 2023 07:44. by 李素妍记者 always99@donga.com. 韩国青年钢琴家李赫（23岁•照片）将在7月14日法国革命纪念日“巴士底狱日（法国国庆日）”纪念演出中独奏。这是韩国人首次登上法国国庆日纪念舞台。 在法国巴黎埃菲尔铁塔下方的尚德玛尔斯广场举行的古典音乐演出中，李某将作为第一部最后一个出演者登台，表演20分钟的钢琴独奏。这是巴黎市和公营法国电视台共同举办的活动，将通过电视和广播进行现场直播。巴士底狱日是纪念法国大革命开始的1789年巴黎市民攻占巴士底狱的日子。 此次演出是李某去年11月在法国“隆-提博国际音乐比赛”钢琴领域获得并列第一而获得的额外奖励之一。据悉，日本钢琴家井圣矢虽然也一同登上了冠军宝座，但演出主办方要求李某演奏。在1943年创立的隆-提博国际音乐大赛上，韩国钢琴家登上冠军宝座是继2001年的林东赫（39岁）之后21年来的第一次。 李某在2012年俄罗斯莫斯科国际青少年肖邦钢琴大赛上获得了最年轻的冠军及最优秀协奏奖，首次登上了国际舞台。在2016年波兰帕代雷夫斯基国际钢琴大赛上，他也以最小的年龄获得了冠军。在2021年的肖邦国际钢琴比赛中，李某是唯一进入决赛的韩国人，同年12月他又在法国安尼托国际钢琴比赛中夺冠。曾在莫斯科柴可夫斯基音乐学院就读的李某在去年俄罗斯入侵乌克兰后，转到了巴黎高等音乐师范学院，正在攻读顶级演奏家的课程。

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