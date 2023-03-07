扩大工作时间选择范围，每周可集中工作69个小时. March. 07, 2023 07:50. by 李美智 image@donga.com. 韩国政府6日表示，将推进此前被局限在“每周52小时”的工作时间制的大规模改革。韩国政府计划把迄今70年间被“周”束缚的管理单位扩大到月、季度、半年、年单位，提高灵活性，如果加班或休息日工作过多，可以代替津贴享受休假。这是需要修改法律的事项，但由于共同民主党和正义党等在野党反对，能否通过朝小野大的国会还是未知数。 当天，政府在紧急经济部长会议上确定并发表了劳动时间制度改革方案。雇佣劳动部部长李正植就对现有的劳动时间制进行改革的背景表示：“因为是整齐划一、僵硬的周单位限制方式，所以不能包含日益多样化、高度化的劳资需求。” 目前，雇主不能让劳动者工作合计每周法定基本工作时间40小时和延长工作时间12小时的52小时以上。有人指出，如果违反该规定，就会受到处罚，因此对于想在特定时期集中工作的工厂或短时间内进行高强度工作然后长期休息的劳动者来说，这将成为绊脚石。 改革方案把原本被拘束在“每周12小时”以内的延长工作改为每月52小时、季度140小时、半年250小时、年440小时以内，通过劳资协议可以自由选择。每周最多工作时间也从现有的52小时增加到64-69小时。如果保证在工作日和工作日之间“连续休息11小时”，可以选择69小时，否则可以选择64小时。 改革方案还将引进之前没有的“工作时间储蓄账户制”。也就是说，如果加班、夜班、休息日工作1小时，将赋予工作时间的1.5倍的“1.5小时休假”，并集中这些休假，可以一次性长期休假。 劳动时间相关规定也将得到缓解。目前，劳动者每工作4小时，就无条件地发生30分钟的休息时间，因此出现了如果休半天假，最终要在4小时30分钟后下班的情况。今后，劳动者可以放弃30分钟的休息时间，只工作4个小时后下班。在每周52小时内选择上下班时间、工作日等的选择劳动制允许期限也从整个行业每年1个月增加到3个月，研究开发职则从3个月增加到6个月。

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