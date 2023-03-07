4部韩国画册被选定为“博洛尼亚最佳童书奖”获奖作品. March. 07, 2023 07:49. by 金正恩 kimje@donga.com. 韩国国内4名画册作家的作品被选为在儿童文学界具有世界权威的“博洛尼亚最佳童书奖（Bologna Ragazzi Award）”的获奖作品。博洛尼亚最佳童书奖与“汉斯•克里斯蒂安•安徒生奖”、“BIB奖”并称为世界三大画册（图画书）奖。BIB是斯洛伐克布拉迪斯拉发插图双年展上颁发的奖项。 文化体育观光部6日表示：“李智妍作家的《离开》等4部画册被选为2023博洛尼亚最佳童书奖的获奖作品”，“在国际舞台上展示了韩国画册的潜力。”在博洛尼亚最佳童书奖中获得优秀奖的作品有小说部门李智妍作家的《离开》（NCSOFT）、歌剧Prima部门米娅作家的《长椅，关于悲伤》（Studio AUM）、漫画部门（初等•满9~12岁）金奎雅作家的《影子剧场》（读书熊）、5unday（文字）、尹熙大（绘画）作家的《House of Dracula》（5unday）等。去年，李秀智作家的画册《夏天来了》（BIRSBIRS）和崔德奎作家的《大手》（尹Edition）分别获得了博洛尼亚最佳童书奖小说和非小说部门优秀奖（Special Mention）。韩国作家从2004年首次获奖开始，几乎每年都获得最佳童书奖。 1966年设立的博洛尼亚最佳童书奖授予每年3月在意大利举行的世界最大规模的儿童书展“博洛尼亚儿童书展”上展出的书中艺术性和创意性优秀的书籍。今年的博洛尼亚儿童书展将于6日（当地时间）至9日举行，颁奖典礼将于6日和7日举行。 儿童文学评论家金智恩评价道：“包括《长椅，关于悲伤》的作者米娅在内，今年获得博洛尼亚最佳童书奖的韩国作家大部分都是新人作家”，“博洛尼亚最佳童书奖的获奖部门多样化，在实验性作品突出的氛围中，韩国新人作家们的出色表现具有意义。”作为韩国人首次获得世界权威童书大奖—瑞典儿童文学奖“阿斯特丽德•林德格伦奖”的白熙娜（音）作家表示：“韩国画册的水平在短时间内增长到了惊人的程度”，“最近几年，在各种国际图书展上，关注韩国馆的人越来越多，关注度也越来越高。”

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