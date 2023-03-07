吴贤揆攻入苏超联赛首粒进球……黄仁范取得本赛季第3粒入球. March. 07, 2023 07:49. by 金培中 wanted@donga.com. 吴贤揆（22岁•凯尔特人）打进了个人在苏格兰联赛的首粒进球。 5日，吴贤揆在与圣米伦队的2022~2023赛季苏格兰足球超级联赛（第一级联赛）客场比赛中，在下半场第21分钟替补上场后，在球队4比1领先的下半场第36分钟攻入点球。这是他在正规联赛的首粒入球，也是继上月12日与圣米伦队的苏格兰足总杯16强赛上攻入苏格兰舞台首粒入球后本赛季的第二个入球。今年1月加盟凯尔特人的吴贤揆在正式比赛7场比赛中都作为替补选手出场，但一直提升这自己的进球数。 当天凯尔特人队虽然在上半场第6分钟被对方先拔头筹，但仅在下半场就攻入5球，以5比1获胜。取得正规联赛7连胜的凯尔特人队以25胜1平1负（积76分）的成绩领先排名第二的格拉斯哥流浪者队（积67分）9分，继续保持领先地位。 6日，黄仁范（27岁•奥林匹亚科斯）在与莱瓦迪亚克斯队的2022~2023赛季希腊足球超级联赛（第一级联赛）主场比赛中首发出场并攻入一球。黄仁范在1比0领先的上半场第38分钟，在本队获得角球的情况下，接到队友从左路开出的长传球，在球门右侧用一记右脚凌空抽射破门得分。 去年8月在欧洲足球联盟（UEFA）欧罗巴预选赛中攻入本赛季首粒进球的黄仁范继1月8日与沃洛斯队的比赛中攻入联赛首粒进球后，时隔两个月再次成功斩获进球。黄仁范本赛季攻入3球，助攻4次。黄仁范在本队以4比0领先的下半场第14分钟被替换下场，最终奥林匹亚科斯队以6比0大胜对手。

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