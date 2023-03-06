韩国率先提出“强制征用”解决方法，日本应着眼“今后百年”作出回答. March. 06, 2023 07:37. . 韩国政府今天宣布日本帝国主义强占时期强制征用受害赔偿解决方法的最终方案。据悉，将是韩国企业首先出资向受害者赔偿，日本企业今后参与的方式。方案中重点提到，虽然是被告企业但一直拒绝赔偿的日本三菱重工业和日本制铁，将通过韩日两国经济团体建立的“未来青年基金"间接参与”。据悉，日本的道歉将继承1998年韩日共同宣言（金大中-小渊宣言）的水平。 选择迂回路线的韩国政府方案是为了拉进坚决否认赔偿责任的日本政府和企业。考虑到受害者一直要求被告企业通过参与进行真诚的道歉，这一方案有不少不足之处。在野党在正式宣布之前就称这是“屈辱外交”，提高了抨击的力度。在明显预料到反对的情况下，政府仍然拿出最终方案这一杀手锏，这可能是要摆脱历史束缚、走向未来的意志的表现。 韩国从去年7月组成民官协议体开始，经过近1年的反复讨论和协商，但日本一直没有表现出有意义的立场变化。韩国政府称这样的日本为“合作伙伴”，主动向其伸出了手。韩国忍受着国内的政治风险，时隔3年终于实现了韩日首脑会谈。现在倒是根本没有赔偿责任的韩国企业正在首先准备赔偿金。如果日本不做出有诚意的回应，那么在逆风中好不容易制定的最终方案也将被推翻，这将给两国带来很大的负担。 韩日两国在全球局势和东北亚经济、安保格局时刻变化的情况下，站在了需要改善关系的历史分岔点上。日益扩大的朝核威胁、围绕技术霸权的美中矛盾、俄罗斯-乌克兰战争长期化、得势的本国优先主义动向等，都是即使齐心协力也很难克服的挑战。虽然不能回避过去，但是也不能永远被过去束缚。 现在球已踢给日本。日本政府应该接受韩国提出的解决方法，以最大限度的转变性措施予以响应。日本企业应该真诚地向受害者表示歉意，并扩大其规模和范围，参与赔偿和基金筹集。现实情况是，除了强制征用外，佐渡矿山、日军“慰安妇”、独岛等需要解决的历史及悬案堆积如山。如果不能抓住打开突破口的这次机会，两国都将无法为年轻一代开辟新的未来。希望日本以展望未来100年的姿态作出答复。

한국어