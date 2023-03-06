中国今年的经济增长目标为“5%左右”，创历史新低. March. 06, 2023 07:37. by 金祺容 kky@donga.com. 中国将今年的经济增长目标值定为“5.0%左右”。这是自1994年开始宣布表年度增长率目标以来的最低值。这比去年采取新冠扩散及封锁措施的目标值（5.5%左右）还要低。分析认为，这意味着，对于中国国家主席习近平开始执政第三期的今年的经济增长，相比“全力以赴”，中国更注重加强国防力量、稳定体制等，以与美国展开霸权竞争。 中国国务院总理李克强5日在北京人民大会堂开幕的全国人民代表大会（相当于国会）工作报告中公开表示，今年的增长率目标定为“5%左右”。中国去年提出了5.5%的增长率目标值，但由于“新冠动态清零”政策，实际上仅为目标值一半的3.0%。 虽然对中国恢复经济活动带来的经济复苏抱有期待，但保守地提出了增长率目标值，这可能是对连续两年未达到目标的担忧起到了作用。据分析，全球经济放缓迹象和美国主导的西方势力牵制中国等对外经济条件并不乐观，这也是设定低目标值的背景。李克强似乎考虑到了美国对华尖端技术产业的限制，当天还强调了“科学技术自立自强”。 今年的国防预算为1.5537万亿元（约293.1366万亿韩元），比去年增加7.2%。这比去年的增加率（7.1%）还要高，总额也是历届最大规模。这表明，在围绕台湾等与美国之间的对立局面中，不会输给美国。李克强表示，“将贯彻反对台湾独立和促进祖国统一”，再次阐明了推进“两岸统一”的意志。

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